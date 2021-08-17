大方男友甜喊「婚後我養妳」！月薪曝光　網臉綠：快分手

情侶交往後，若對未來的一切皆有共識，便會攜手走向婚姻；不過就有一名女網友無奈表示，男友一直都對她很好，卻堅持婚後一定要「男生養女生」，可是男友月薪僅3萬元，存款也只有30萬，讓她不知該如何是好。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友一直說要養我」為題發文，表示和男友一直以來都是互寵的模式，但只要對他好，男友就一定要「多一點」的回來，「最近討論到婚後的事，他說當然是由男方出去工作，男生來養女生」。





但男友月薪3萬，住家裡，有2萬元要上繳，「因為家裡還欠了一堆的債，戶頭只有三十初的存款」，而原PO自己則是月薪6-7萬，不用給孝親費，自己住在外面，「已有台北市房子頭期款，年存40萬」，但男友仍然堅持男生就該養女生。





▲一名女網友表示，男友一直都對她很好，卻堅持婚後一定要「男生養女生」，可是男友月薪僅3萬元，存款也只有30萬，讓她不知該如何是好。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

原PO也補充，後來才得知，男友對她出手闊綽，把她寵成公主，「原來花的都是老本」，而她心裡也知道兩人價值觀不同，只是內心還在掙扎，畢竟現實跟愛是不同的事情，「我會好好冷靜思考後，跟他釐清現實再談分手」。





貼文一出，網友們狂勸分，「先問，他有能力養你嗎？只靠嘴巴說說不靠譜。能力不夠只會說大話，就知道這個人肯定沒有什麼思考能力。負責任的男人不會隨便亂下自己做不到的承諾」、「妳先問他，他薪水3萬要怎麼養家？再問他，甚至他給家裡剩1萬要怎麼養家？他如果說可以住家裡，妳就繼續問他，如果妳不想跟他住家裡呢？三萬怎麼養？要大男人可以，但他沒有能力就請閉嘴」、「他養你可能比你自己賺的還不充裕」。（編輯：郭佩蓉）



