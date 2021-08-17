首次抽一番賞中大獎！店家卻稱「沒有寄來」　結局全無言

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怎料，店員對格子對了半天，突然又說「他們中的是有同樣大獎，圍裙不一樣顏色的熊，但當初廠商沒有寄來」，後來給原PO補償方案「再抽三次」，結果孩子們只抽到小獎，臉上充滿了失望的表情，因此對方送了一隻手偶熊給小孩。
回家的路上，原PO越想越覺得奇怪，便問了熟悉一番賞的朋友們，才知道自己可能被「套路」了，「獎就是大獎，沒有什麼抽到了不算數的，就算有隱藏版，海報上也會有個問號」，這讓孩子們更加傷心，他也無奈的說「就當買了個教訓，也藉此機會教育孩子，這社會的險惡」。
貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「騙客人的獎品再去賣嗎…」、「超扯，最好是有沒寄來這種事」、「都買整套的，那還有沒寄來道理？」、「也太輸不起了吧」、「哇！這個真的有扯耶」、「就算真的沒寄來，應該要先說吧」、「這也太糟糕了！」、「缺獎品沒先告知,，店家這樣做法很母湯喔」。
然而，店家也在留言區解釋，原PO中的不是有圍裙的熊，而是另一隻泡澡熊，但由於沒有這個獎品，因此才提出補償方案。事後，還貼出監視器畫面，說明那隻有圍裙的熊是被其它客人抽走，但還是給原PO不好的消費經驗，最後店家也向他們道歉，強調沒提醒是自己的疏失，希望大家和氣生財。（編輯：許智超）