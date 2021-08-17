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首次抽一番賞中大獎！店家卻稱「沒有寄來」　結局全無言

▲有網友抱怨，帶小孩去抽一番賞，疑似抽中大獎卻沒有獎品，讓他相當無言。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友抱怨，帶小孩去抽一番賞，疑似抽中大獎卻沒有獎品，讓他相當無言。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 17:18:58

一番賞是由日本所推出的抽獎商品，每抽的價格大約是3百元左右，最大特色是「每抽必有獎」，因此吸引許多人前來試試手氣。不過，就有網友抱怨，他帶小孩去抽一番賞，似乎是抽中了大獎，但店員卻稱「廠商沒寄來」，便提出補償方案「再抽三次」，讓他聽了相當無言，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆廢公社》表示，他帶小孩到台北地下街買東西，途中看到某間店有一番賞，進去時聽到店員說「大獎都還在喔」，便給孩子們各抽一次，結果店員看到妹妹才撕開一點，就說「妹妹好像中大獎」，但其實除了孩子們，根本沒看到上面寫什麼。

怎料，店員對格子對了半天，突然又說「他們中的是有同樣大獎，圍裙不一樣顏色的熊，但當初廠商沒有寄來」，後來給原PO補償方案「再抽三次」，結果孩子們只抽到小獎，臉上充滿了失望的表情，因此對方送了一隻手偶熊給小孩。

▲店員說那個獎品，廠商沒寄來，因此提出補償方案「再抽三次」，另外送一隻小熊。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲店員說那個獎品，廠商沒寄來，因此提出補償方案「再抽三次」，另外送一隻小熊。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
回家的路上，原PO越想越覺得奇怪，便問了熟悉一番賞的朋友們，才知道自己可能被「套路」了，「獎就是大獎，沒有什麼抽到了不算數的，就算有隱藏版，海報上也會有個問號」，這讓孩子們更加傷心，他也無奈的說「就當買了個教訓，也藉此機會教育孩子，這社會的險惡」。

貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「騙客人的獎品再去賣嗎…」、「超扯，最好是有沒寄來這種事」、「都買整套的，那還有沒寄來道理？」、「也太輸不起了吧」、「哇！這個真的有扯耶」、「就算真的沒寄來，應該要先說吧」、「這也太糟糕了！」、「缺獎品沒先告知,，店家這樣做法很母湯喔」。

然而，店家也在留言區解釋，原PO中的不是有圍裙的熊，而是另一隻泡澡熊，但由於沒有這個獎品，因此才提出補償方案。事後，還貼出監視器畫面，說明那隻有圍裙的熊是被其它客人抽走，但還是給原PO不好的消費經驗，最後店家也向他們道歉，強調沒提醒是自己的疏失，希望大家和氣生財。（編輯：許智超）

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