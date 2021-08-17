入職14個月調薪9千！她卻想離職 「工作」曝光網全贊同
擁有令人稱羨的「高薪」，絕對是受薪階級共同的目標。就有一位剛出社會的女網友，入職14個月就被公司調薪9千，但她卻依舊萌生離職的念頭，其「行業別」與「工作內容」曝光也引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 17:39:56
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我今年24歲，從國立科大畢業，現在工作是傳產的國外業務，目前做了一年2個月。原本起薪是28k，但聽其他資深同事說老闆滿喜歡我的，目前已經多次調薪，現在月薪是36-37K」。
隨後原PO話鋒一轉，「有待過傳產工廠的人應該知道產線人力不足的問題，加上大環境影響，公司流動率很高，今年國外訂單數真的是暴增，為了出貨我們業務都要下海，自己的貨自己包，最近有點快受不了這種工作模式，但讓我很猶豫的是我的薪水幾乎是每三個月調，已經加9千了，請問在職場打拼多年的大家，這樣的調薪幅度算不錯嗎？」
完整遭遇曝光後，立刻有不少網友給予建議「這調薪幅度我覺得很優耶，但工作內容實在是不太行」、「從另一個方面來想，你有實際到產線過，就可以對產品更了解」、「要實驗也不是不行，明天就開始投遞履歷，並排休面試，期望待遇直接喊40以上，就知道外面世界的美好了」、「妳的專業配上這工作內容，覺得這待遇很不值得」、「我們同事的名言『不出去試試，永遠不會知道公司是如何虧待你』，然後一群同事就這樣跳槽了」、「調薪的幅度其實很不錯，我上個工作做了快兩年從來沒有調過薪水，但是調薪會有極限的」。（編輯：潘毅）