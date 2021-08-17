打疫苗突休店！老闆貼公告「意外開車」 眾笑喊：闆娘呢
台灣疫情尚未平息，目前接種疫苗成為防疫關鍵，因此政府也積極的提高疫苗覆蓋率，鼓勵民眾有疫苗就前往施打。近日，就有網友分享，某間店的老闆要去打疫苗，所以關店休息一天，但沒想到公告上的一句話，卻讓笑翻一票網友，忍不住笑說「老闆娘，出事了！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 18:23:35
原PO在《爆廢公社》貼出一張照片，可以看到某間的公告，上頭寫著「老闆今天打Motel，休息一天」，推測老闆順利預約到打疫苗，臨時決定公休一天，但可能不小心把莫德納的英文「Moderna」和汽車旅館的英文「Motel」搞混了，讓他尷尬的說「老闆應該是去打莫德納吧？」
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「老闆娘已殺過去了」、「老闆娘出事了！」、「這應該員工留給闆娘看的」、「結果明天再掛：老闆昨天被老闆娘打，這週店休」、「打完莫德納去motel休息一下啦」、「老闆不會寫英文可以寫國字，不然誤會大了」、「原來如此，我好像懂了什麼」、「笑死，這種事還要昭告天下呀」。
另外，也讓不少人想起類似的事情，「上次還有一個打瑪丹娜的」、「還聽過一個阿姨說要去打『莫札特』，我差點笑到斷氣，啊哈哈哈哈」、「上次不是有一個說去打莫札特的嗎」、「還好不是打Madonna，不然我也想…」。（編輯：許智超）
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