新北+2　侯友宜：花蓮親友旅行團群聚無擴大趨勢

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增4例的本土病例，其中有2例在新北市；新北市長侯友宜表示，今日有2例的確診個案，1例為新增個案，1例為居家隔離陰轉陽，分布於三重與板橋各1例。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-17 18:37:31
侯友宜指出，其中三重居家隔離陰轉陽的個案，因女兒、女婿兩人於8月3日確診（屬北市列管個案），個案被匡列居家隔離，15日採檢PCR陽性確診，屬家戶感染；板橋新增的個案，16日因到北市榮總就醫時採檢，PCR陽性確診、CT值37，傳染力非常的低，舊案的可能率較高，感染源調查中。
侯友宜說，昨日花蓮親友旅行團的6人群聚感染事件，目前接觸者都在居家隔離、掌控中，並無擴大的趨勢，穩穩的控制疫情當中；今日2例的確診個案，有1例的CT值37，1例為居家隔離陰轉陽，市民朋友只要有任何的疑慮，可踴躍至各社區的篩檢站來篩檢。
衛生局長陳潤秋補充，花蓮親友旅行團的群聚感染，目前新北市接觸者的採檢全數陰性，會續續的追蹤與觀察；此外，會從最早發病與CT值最高的個案，進一步的調查，他們的抗體都已經採檢，正等待抗體的結果回來後，再進行下一步的研判。
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