住林口除濕機整天關不了！在地人反曝「選房關鍵」：有差
現代人講究生活機能，因此新北林口也成為熱門的置產地點。就有女網友想到當地置產，卻又擔心當地氣候潮濕，會讓家中過敏兒難受，必須整天開啟除濕機。而在地人一看完後，也立刻解答在林口購屋的1個關鍵要素。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 19:30:18
原PO在臉書《買房知識家（A你的Q）》上發文提到，「原本有意在林口、龜山置產，但房仲有告知這兩地較潮濕，家中若有過敏兒可能多少會受影響，除濕機可能要整天開滿，又想請問在這兩處買房的前輩，是否真的有影響？或因潮濕困擾想換房？」
問題曝光後，立刻有當地人回應「之前住林口，早上起床都起大霧 很潮濕無誤」、「之前在林口上班住過一陣子，有的同事朋友覺得住林口很習慣，我也是除濕一天到晚開著，真心建議先租試住看看再決定」、「大功率的除濕機從早開到晚，室內可保持乾燥」、「真的會喔，下山過敏就會好，其他改善方式都無效」、「高山區比較潮濕，家具衣服易發黴，除濕機要開24小時」。
另外也有內行提到，「上龜山濕，下龜山不濕」、「門窗不要都朝北，冬天陽光從南面照來，曬不到太陽，很冷」、「房子座向也有差，聽說林口要買向西的比較乾燥，與一般避開西面的邏輯不同」、「林口、龜山要買面西南的房」、「我住林口龜山兩年半。非常潮濕，如果家裡願意每間房裝一個除濕機，那可以解決問題」。（編輯：潘毅）