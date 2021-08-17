存款有180萬意外遭家人發現！女曝「殘酷現況」：被狂酸
如果手中有百萬存款，會讓最親近自己的家人知道嗎？就有一位女網友無奈表示，自己多年下來好不容易存到180萬，卻意外被家人發現存摺，後續在家不斷被弟弟出言狂酸「好有錢」，完整遭遇曝光也掀起網友的怒火。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 21:17:44
原PO在論壇Dcard上訴苦，「我現在月薪是3萬6，有時加上加班費可以到5萬。出社會後家裡有什麼開銷我偶爾會幫忙分擔一些，但都幾千塊，最多也一萬初頭。除了有一次我弟房間冷氣壞了，我媽問我能不能幫忙出個兩萬，我死都不要。就是一個感覺問題，冷氣又不是我在吹，我跟我弟感情也不好」。
沒想到事件過後不久，原PO一本有著180萬的存摺簿，意外遭發現，全家人都知道了這件事。更因此慘遭弟弟狠酸「你好有錢喔，每次叫你出錢原來都在那邊裝窮」。原PO也無奈表示「這些錢都是我從高中打工、每年紅包、出社會後工作慢慢存起來的」，但因為過去媽媽也曾關心原PO的儲蓄狀況，當時她則沒有講實話，也開始擔心媽媽得知真相後會有什麼反應。
許多網友看完原PO遭遇也相當火大，並紛紛建議，「自己辛苦賺的錢，乾他們屁事」「就說這是你的買房基金，如果家人一直干涉你甚至要用你的錢，那你就離開家裡搬出去」、「說是公款，不能隨便動用。要是少了會吃官司」、「就算賺很多也沒義務一定要拿錢出來吧，弟弟那是什麼態度？他有出一分一毛在家用上嗎？存款裡的錢都是你的辛苦錢，你也有補貼家裡呀」、「趕快把錢挪走，財不露白，不管是誰都一樣，小心惹禍上身」。（編輯：潘毅）