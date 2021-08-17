連7組選「1數字」被當笑話！下秒卻爽拿獎金　眾苦笑認了

威力彩頭獎獎金累積上看21.5億元！繼昨（16）晚威力彩未開出頭獎，連摃期數已來到40期，這也是自第三屆以來，頭獎連續未開出期數第4長的紀錄。而不少民眾有空也會到投注站花點小錢希望能被好運眷顧，其中也有許多民眾會交由選擇電腦選號，不過日前就發生一起民眾花了800元利用電腦選號，卻驚見「連續7組選同一數字」而且「中獎了」，完整經歷曝光後也讓網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名男網友先是在臉書社團《爆廢公社二館》抱怨，他提到自己先是花了800元打算挑選8組號碼試試手氣，而將選號責任交給電腦的他檢查彩券時發現，其中就有7組號碼當中都有「38」這個數字，但一對當天開出來的號碼「02、14、16、24、27、29」、第2區開「07」卻絲毫不見38號。

▲連續38組（圖／翻攝自 臉書社團《爆廢公社二館》 ）

彩券照片曝光後就吸引不少網友討論，原PO也無奈表示「明天早八，還是乖乖認命回公司搬磚吧」，其中就有許多網友接連留言笑虧「老天要你包38號，你不得不包」、「38、38、38，上班、上班、上班」、「說明幻想著得頭獎的想法很38」、「小朋友，這800塊你已經輸囉！」、「老天要你包38號，你不得不包」、「電腦選號一定不會中啦」。

不過也有眼尖民眾發現，事實上原PO這張由電腦選號的彩券還是有中捌獎，符合「第1區對中任二個獎號，且第2區亦對中獎號」的規定能領取兩百元獎金，儘管金額不高但也讓不少網友訕訕然笑稱「還好明天餐錢有著落」、「中200！只好繼續上班了」、「多少賺一些啦」、「可以再買兩注了」，至於民眾認為的「電腦選號一定不會中」，根據台彩投注系統統計資料顯示，其實自第四屆彩券103年1月1日以來，以電腦選號中頭獎的機率都壓倒性勝過自選，只能說想靠彩券一夜致富全憑機率與運氣，誰也說不定。（編輯：楊智傑）