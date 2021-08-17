半夜送餐到「無人公車站」！外送員背脊發涼 同行揭真相
近年來外送平台相當受到歡迎，送餐時發生的趣事也時有所聞。就有位外送員表示，自己接到一張詭異的訂單，客人備註要求送到「公車站」，而完整遭遇曝光後也引發同行間的討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 23:48:57｜2021-08-18 00:08:15
原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上貼出晚間11點48分左右接到的訂單，客人備註希望他放在高雄某公園附近公車候車區上的長椅，而當他到取餐前往現場後，卻沒發現任何人的蹤影，令他不禁苦笑「半夜送到沒人的公車站，一點都不麻煩」。
這趟特殊要求的「無接觸」訂單曝光，立刻掀起網友熱議「獲得勇士成就～恭賀您」、「想知道最後是誰來拿」、「誰點的餐啊～～好奇」、「等等會有人在這下車？又或是司機準備下班點的？」「現在七月很正常啦」、「為什麼我覺得背後有點涼」
另外也也同行分享相似遭遇，「這個客人我已經送過好幾次了呢」、「我也遇過客人點餐，到指定位置後客人還沒出現，打電話一問，才知道對方還在路上，原來他是搭公車回家順便拿晚餐」、「我也有過在7-11等客人的，然後他從其他地方開車來取餐！」。（編輯：潘毅）