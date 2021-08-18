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疫情慘失業！作業員卻靠「1張臉」成勝利組　粉絲破億人

▲卡比因為疫情失業，卻意外走紅於網路，逆襲成為人生勝利組。（圖／翻攝Khaby Lame抖音）
▲卡比因為疫情失業，卻意外走紅於網路，逆襲成為人生勝利組。（圖／翻攝Khaby Lame抖音）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 00:03:09｜2021-08-18 00:04:29

全球受到疫情影響，不少老百姓都因此失業，經濟狀況陷入困境。不過也有人趁此機會意外翻身，而大家肯定最近也看過此人的模樣，他就是義大利21歲男子卡比（khaby Lame），又被稱作「面攤哥」。

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網路的迅速發展，讓我們能時常在網路上接觸到各式影片，其中不乏許多教學「生活小訣竅」的影片，裡面有不少看似華麗，但卻是多此一舉的行為。而卡比也從中獲得靈感，專門拍片打臉這些小訣竅，再搭配上他招牌的「無奈」表情，立刻吸引國際關注，成為迷因素材，目前卡比的粉絲數也已經突破1億人。

▲卡比與女友。（圖／翻攝Khaby
▲卡比與女友。（圖／翻攝Khaby LameIG）
事實上，卡比在去年還是一名工廠作業員，疫情爆發後無奈失業，待在家相當無聊，開始拍攝抖音，卻意外走紅全球，成為炙手可熱的網路新星。目前名人身價網《Celebs Life Reel》估算卡比的身價，已經高達1百至2百萬美元（約新台幣2,792萬至5,585萬），他每發一次抖音，就能獲得1萬美元以上的收益。

▲有網站估算卡比的身價已經至少有1百萬美元。（圖／翻攝《Celebs
▲有網站估算卡比的身價已經至少有1百萬美金，目前每發一部影片就能賺進1萬美金。（圖／翻攝《Celebs Life Reel》）
因為疫情失業，卻獲得人生逆轉的機會，不過謙虛的卡比表示，目前自己最大的目標就是賺到足夠錢，替最愛的母親換一間新房子，過上好生活。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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