疫情慘失業！作業員卻靠「1張臉」成勝利組 粉絲破億人
全球受到疫情影響，不少老百姓都因此失業，經濟狀況陷入困境。不過也有人趁此機會意外翻身，而大家肯定最近也看過此人的模樣，他就是義大利21歲男子卡比（khaby Lame），又被稱作「面攤哥」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 00:03:09｜2021-08-18 00:04:29
網路的迅速發展，讓我們能時常在網路上接觸到各式影片，其中不乏許多教學「生活小訣竅」的影片，裡面有不少看似華麗，但卻是多此一舉的行為。而卡比也從中獲得靈感，專門拍片打臉這些小訣竅，再搭配上他招牌的「無奈」表情，立刻吸引國際關注，成為迷因素材，目前卡比的粉絲數也已經突破1億人。
事實上，卡比在去年還是一名工廠作業員，疫情爆發後無奈失業，待在家相當無聊，開始拍攝抖音，卻意外走紅全球，成為炙手可熱的網路新星。目前名人身價網《Celebs Life Reel》估算卡比的身價，已經高達1百至2百萬美元（約新台幣2,792萬至5,585萬），他每發一次抖音，就能獲得1萬美元以上的收益。
因為疫情失業，卻獲得人生逆轉的機會，不過謙虛的卡比表示，目前自己最大的目標就是賺到足夠錢，替最愛的母親換一間新房子，過上好生活。（編輯：潘毅）
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