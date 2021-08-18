中威力彩21.5億怎麼領？「神秘流程」曝 人生再煎熬7天
威力彩已經連續槓龜40期，頭獎上看21.5億，讓不少彩迷躍躍欲試，盼財神爺能夠來敲門，而下期頭獎將於明（19）日開出，人人都想要拼一夜致富！近日，就有網友討論「如果真的中了21.5億的頭獎，領獎程序是什麼？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 06:43:01
原PO在PTT貼文指出「現在威力彩正在夯啦，如果平常中個一兩百直接去彩券行領就好了，那如果是中頭獎呢？不可能去彩券行吧！也不可能直接走進銀行說『我中頭獎囉』，是不是有什麼秘密的領獎過程？有人有經驗可以分享一下嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「當然是先寫離職單」、「我還真有查過，要打高額兌獎專線預約兌獎，然後一堆流程，還要去台彩貴賓室，還挺麻煩的」、「不是有專線可以打嗎」、「好像要去總行的VIP室」、「打高額兌獎專線，會被請到VIP室」；不過也有不少網友戲稱「這個我幫你領就好，不用知道」、「有中再說好嗎？急什麼」。
而根據台彩官網公告，如果民眾中獎金額超過500萬元以上的獎項，須先透過高額兌獎專線預約兌獎，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，並依專線人員指定日期再次進線預約兌獎時間和地點，以保障中獎人的隱私，高額兌獎專線為：0800-024-500，服務時間為週一至週五09:00~17:00。
專線人員均會約在台彩貴賓室，中獎人只需在約定時間內，攜帶中獎彩券、身分證、兌獎銀行帳戶資料赴約即可，經過彩券驗證程序確認後，即可獲得獎金，整個過程大約要7天時間。（編輯：張嘉哲）