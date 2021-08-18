男面試爽聊1小時！人資突喊「這句」 內行驚：聽到就掰
每個人在求職階段時都會知道，面試是非常重要的環節，除了是公司人資對於自己的第一印象外，也能讓自己更加深入的了解工作環境與內容。不過，近日就有網友分享自己的面試經驗，指出自己在面試尾聲時，人資突然拋出「一句話」，讓他非常困惑，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 07:29:12
原PO在PTT貼文指出「我早上的時候去竹科面試，跟人資談了快一小時，過程中氣氛非常的愉悅，原本以為這個工作就快拿到手，結果要走的時候，人資突然說『不好意思，謝謝你今天跑一趟』，請問一下這樣是沒有錄取的意思嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「很明顯吧...哪裡看不懂」、「基本上聽到這句就是掰了」、「背後意義：抱歉，讓你白跑一趟」、「你這沒機會了，通常要用五分鐘搞定，不會跟你廢話那麼多，他們只是要找你消磨而已」、「很常發生呀，沒拿到Offer前都是假的」。
另外，也有不少人經驗分享「閒聊反而越不會上是真的」、「聊天聊越久越容易刷掉」、「相談甚歡真的沒什麼用，又不是要談戀愛」、「真的要用你不會相談甚歡，會直接切入重點」、「記住，談的越好真的越沒機會，可以去吃大餐了」、「我也談過一間一小時最後沒上，有上的15分鐘而已」。（編輯：張嘉哲）