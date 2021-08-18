正妹「比基尼對決」狂吸94萬人！網紅集體暈炸：扛不住了
知名影音創作者Joeman經營頻道拍攝開箱、實測等題材，也製作多項單元節目，日前「Joe是要對決S2」全新一集，請來兩位正妹進行奢華比基尼PK平價比基尼，短短不到兩天的時間，點閱率衝破94萬人朝聖，且不僅觀眾捧場，不少網紅也集體全暈表示「扛不住了」！
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 07:53:09｜2021-08-18 07:55:03
Joeman週一上傳新片「比內衣還性感！18900元的奢華比基尼對決250元的平價比基尼」，節目中邀請知名網美紅豆（林可）和啾啾來試穿，Joeman也透露，這是一場充滿誠意的比基尼對決，除了邀請兩位網美試穿之外，還特地包場借了一整個游泳池，讓整體畫面看起來更有感覺。
影片過程中，林可以及啾啾一共試穿四套不同款式的比基尼，價格從網購平台250元起跳的比基尼，到最貴的品牌FENDI要價1萬8900元，該款比基尼來頭不小，是與紐約視覺藝術家聯名，藝人蔡依林在MV裡也曾穿過，製作人也表示「不要覺得1萬8千9買一套比基尼很貴，這一套在各大門市都已經缺貨」。
完整影片曝光後，不到兩天就吸引超過94萬人觀看，不少觀眾紛紛留言「Joeman真的狂，找回流量的方法了」、「九妹支持你！看爆你影片」、「花了兩小時才看完....」、「有魔力啊...點開後莫名其妙就看完了」、「這集真的好香」；而不少網紅也紛紛朝聖，包括啾啾堂、吃貨豪豪、嗨咖、酷炫以及阿滴等等，都紛紛留言「對不起，我沒扛住」、「我在健身房都彎著腰看哈哈」、「謝謝Joeman」。（編輯：張嘉哲）