無熱戀期情侶？她爆兩人互動如朋友 網苦勸：快分手吧
情侶剛在一起必定會經過熱戀期，凡事都要兩人一起，不管是過節日、休閒娛樂等，但有少部分人直到與對方確定關係後，兩人的相處就像「朋友」。近日有網友在網路論壇討論「無熱戀期情侶」，兩人的甜言蜜語僅停在「四個字」，網友告訴她事實，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 10:11:15
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我稱呼這段關係為"無熱戀期情侶"」的貼文，原PO說，與對方從確認關係到現在當了四個月的「無熱戀期情侶」，因為雙方簡單的甜言蜜語「我喜歡你」僅停在告白當下，兩人不曾牽手、擁抱跟接吻，原PO甚至更不清楚對方今天做了些什麼事，只有她單方面分享，原PO直言：「我們現在的關係比未確認關係前的曖昧更不像曖昧，僅僅像朋友罷了！」。
貼文一出，網友紛紛留言，「確定是情侶耶，比朋友還朋友」、「是誰先告白的呢？交往前他就這樣了嗎？如果是這樣你真的很厲害」、「我之前也是這樣，曖昧期跟剛交往時還感受得到戀愛的甜蜜，後面就什麼也不剩，聊天約會都是我主動，當然這也是後來發現他不愛我了才對上的」、「我好像比你可憐，交往8個多月了還不曾約出去過呢，訊息一天最多傳一次給我」、「你們只是掛名情侶吧，有名無實」。
不過有網友直接告訴原PO事實，「就沒那麼喜歡你而已」、「他只是沒那麼愛你而已」、「不夠喜歡你吧？前男友也是這樣，他之後遇到真心喜歡的女孩子整個人都不一樣了」、「完全就是在不在乎，跟夠不夠愛而已，有心者一定不會那麼被動吧」。也有網友勸原PO分手，「真的直接分手比較好，我的情形跟你差不多，後來我就跟他提分手了」、「請分手，還不如單身來的快樂輕鬆」、「趕快分一分啦！這根本是沒有感情了吧！」（實習編輯：歐雅如）