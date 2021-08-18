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BMW衝麥當勞得來速！「魔王車道」曝光　神級技巧眾跪地

▲麥當勞提供「得來速」服務，開車的人不需要下車，也能輕鬆點餐，成為不少開車民眾的福音。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲麥當勞提供「得來速」服務，開車的人不需要下車，也能輕鬆點餐，成為不少開車民眾的福音。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 10:58:21

很多人喜歡吃速食店的食物，而速食店業者提供的得來速功能也很便利，只要開著車子進去，不用兩三下的功夫，就可以拿著熱騰騰的餐點盡情享用了，等待的時間還可以坐在車上吹冷氣，不用接受風吹日曬雨淋。而日前有一位車主開車進得來速的照片引起網路上一片熱議。

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一位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》，發了一篇文說「前面這位大七車主，真替你捏了一把冷汗，這是我看過最窄的得來速了」，並且附上一張照片，只見照片中一輛黑色BMW轎車，車子兩側緊貼牆壁，看起來完全沒其他空間，只要一有偏差就可能擦撞旁邊的牆壁。

▲駕駛BMW的司機開進超窄得來速，超強技術被網友讚爆。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲駕駛BMW的司機開進超窄得來速，超強技術被網友讚爆。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
網友看到照片都說「我還以為是誤入人行道的車欸」、「有時候，沒有倒退的理由了，就往前吧！好勵志喔」、「是我就下車買了」、「會不會進去出來少一個後照鏡？」、「輪框應該都受傷了吧」、「來去挑戰」、「考駕照嗎？」、「壓線了，再重考一次」、「一個不小心，雞塊一份就三萬起跳」。

而車主也現身該篇貼文的留言區，表示要謝謝他的司機，網友也對司機的技術表示讚嘆，「我服了！ 好刺激啊」、「這我開進去一定是撞爛出來」、「太厲害了吧！」、「是不是常常來這裡練技術！」、「真的是高手在民間」、「他有他的堅持」、「超強欸」。（實習編輯：王麗雯）

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