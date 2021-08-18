誰是童年泡麵一哥？老饕指「3霸主」最無敵：上課必偷吃
泡麵市場競爭激烈，近年來品牌越來越多樣，口味更是五花八門，讓民眾的選擇變得十分豐富，但總是有幾款在大眾心中擁有屹立不搖的地位，甚至不管過了多少年還是想嚐嚐。對此，就有一名網友好奇詢問「你們的童年泡麵是什麼牌子？」而引來老饕們曝光心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 11:25:49
原PO於臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》上發文，以簡單一句話詢問「你們的童年泡麵是什麼牌子？！」
問題曝光後，其中「王子麵」、「統一肉燥麵」、「維力炸醬麵」3款都被許多老饕點名，直言「統一肉燥麵乾吃，剝小塊放在抽屜上課偷偷沾醬吃」、「王子麵和統一肉燥麵」、「王子麵＆科學麵」、「科學麵或維力炸醬麵」、「統一肉燥麵、原汁牛肉麵、王子麵乾濕兩吃，以前的泡麵好像都是兩用的」。
除了上述品牌，也有網友分享其他答案，「生力麵（好像是公雞圖案）」、「味味麵乾吃+調味包」、「漢寶蚵仔味細麵」、「龍捲條～～～～」、「排骨雞麵啦」、「推味味排骨雞麵」、「浪味烏龍麵啊」、「小廚師榨菜肉絲麵」。（編輯：陳雅雲）