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和新對象約會！陌生男突塞紙條勸「快逃」　原因讓她感動

▲美國有女子和男子喝咖啡約會，沒想到過程中收到「守護天使」的紙條，甚至要求她快逃。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自《pexels》 ）
▲美國有女子和男子喝咖啡約會，沒想到過程中收到「守護天使」的紙條，甚至要求她快逃。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 11:44:50

近年開始流行「咖啡約會」，若兩人在交談過程不順利，一旦喝完咖啡，10分鐘就可結束約會。不過，美國有名女子在約會時，收到陌生男子的紙條，上頭竟提醒約會對象釋放太多危險訊號，並建議「快逃」，讓她看了相當傻眼，貼文也引起熱議。

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根據《每日郵報》報導，美國一名女子哈迪亞（Hadia）在《Twitter》表示，她日前和一名男子喝咖啡約會，沒想到當對方去洗手間時，坐在後面的陌生男子遞給她一張紙條，上頭竟寫著「太多的危險信號！快跑！注意安全！女孩」，敦促她趕緊離開。

哈迪亞PO出這張紙條後，網友希望她能分享更多約會細節，以及會導致陌生人給她遞紙條的「危險信號」。對此，她也留言區解釋，自己在約會前期就察覺約會對象釋出的「危險信號」，因為對方是約會大師凱文塞繆爾斯（Kevin Samuels）的粉絲，而塞繆爾斯曾被指控，透過YouTube頻道鼓勵男性貶低女性、甚至可以對女性使用暴力。

▲哈迪亞收到陌生男子傳的紙條，上頭竟寫著「太多的危險信號！快跑！注意安全！女孩」。（圖／翻攝自《@Hadia__S》Twitter）
▲哈迪亞收到陌生男子傳的紙條，上頭竟寫著「太多的危險信號！快跑！注意安全！女孩」。（圖／翻攝自《@Hadia__S》Twitter）
哈迪亞坦言，她起初不知道凱文塞繆爾斯是誰，還偷偷上網查詢，了解後感到很驚訝，再加上她從未感覺自己處於危險之中，因此決定繼續和對方進行辯論。她也開玩笑說，後方的「守護天使」看到自己不離開，還繼續和對方聊天，可能會在心中大喊「X人，快逃啊！」

哈迪亞最後提到，雖然她早已發現那些警訊，但仍感謝「守護天使」的提醒，「別擔心，不管有沒有紙條提醒，我都會查覺到警訊，但我非常感謝這張紙條，它為我的夜晚增添了一些笑料，也不會再跟對方有第二次約會了」。事後，部分網友認為，哈迪亞只因為觀點不同，就對約會對象的想法過度解讀，但多數人還是認同哈迪亞的看法，也讚揚她不再見面的決定。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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