和新對象約會！陌生男突塞紙條勸「快逃」　原因讓她感動

我是廣告 請繼續往下閱讀
哈迪亞PO出這張紙條後，網友希望她能分享更多約會細節，以及會導致陌生人給她遞紙條的「危險信號」。對此，她也留言區解釋，自己在約會前期就察覺約會對象釋出的「危險信號」，因為對方是約會大師凱文塞繆爾斯（Kevin Samuels）的粉絲，而塞繆爾斯曾被指控，透過YouTube頻道鼓勵男性貶低女性、甚至可以對女性使用暴力。
哈迪亞坦言，她起初不知道凱文塞繆爾斯是誰，還偷偷上網查詢，了解後感到很驚訝，再加上她從未感覺自己處於危險之中，因此決定繼續和對方進行辯論。她也開玩笑說，後方的「守護天使」看到自己不離開，還繼續和對方聊天，可能會在心中大喊「X人，快逃啊！」
哈迪亞最後提到，雖然她早已發現那些警訊，但仍感謝「守護天使」的提醒，「別擔心，不管有沒有紙條提醒，我都會查覺到警訊，但我非常感謝這張紙條，它為我的夜晚增添了一些笑料，也不會再跟對方有第二次約會了」。事後，部分網友認為，哈迪亞只因為觀點不同，就對約會對象的想法過度解讀，但多數人還是認同哈迪亞的看法，也讚揚她不再見面的決定。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110