深夜送15碗臭臭鍋遭惡整！外送妹「1招」反制全場讚爆
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過有位女外送員透露，半夜接到一張點了15碗臭臭鍋的訂單，到現場才發現自己被整，對方惡意棄單。但她當下一個轉念，「1招」反制獲得網友盛讚，直呼「真的辛苦了！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 11:58:11
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己日前晚上接到一張點了15碗臭臭鍋的訂單，結果到了目的地卻沒看到人，打電話過去也不接，讓她崩潰直呼「到底是誰三更半夜惡作劇！」
無奈的原PO只得自行處理這15碗臭臭鍋，於是她轉念一想，索性把臭臭鍋送給辛苦的警察先生，半夜在街上「警察局一間一間地送，拜託警察大人幫我吃掉」。原PO先是自嘲「到底是發什麼神經」，但也不忘對那些奧客喊話，「如果一直想要花錢請人家吃東西喝飲料，盡量訂多一點我們可以幫忙處理，送給警察護士醫生他們，慰勞慰勞他們的辛苦」。
把奧客的惡意轉化為對深夜仍在辛苦工作的警察的善舉，引發網友大讚，紛紛在底下留言回覆說，「警察杯杯感謝您～辛苦外送員了」、「好人一個」、「三更半夜叫外送，一定是不小心睡著，或是酒醉」、「非常好的做法。辛苦你了」、「轉送給警察是對的啦，他們很辛苦」、「好人平安」、「送給警察吃好聰明喔」。（編輯：倪浩軒）