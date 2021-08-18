買便當見婆媽交代「1句話」！他嘆怎說得出口 內行秒懂
現代人生活匆忙，便當憑方便快速且菜色多樣化的特點，成為不少人打理三餐的最佳選項之一。不過有位網友透露，自己在買便當時發現店內多了許多平常少見的婆婆媽媽，而且婆媽們還紛紛交代老闆娘「1句話」，讓他不禁尷尬直言「這種話我說不出口」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 12:36:49
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露去買便當時趁機和老闆娘閒聊幾句，老闆娘大方表示「飯多給你一點，煮太多」，接著不禁抱怨現在店內來了許多平常不會來、一看就知道都自己煮的婆婆媽媽們，買個便當還要交代「青菜要多一點」，讓老闆娘頗無奈。
原PO直言「現在菜很貴呀...這種話我說不出口」，網友們也心有戚戚焉，紛紛留言回覆說，「青菜真的漲價了，我家樓下就是菜市場，漲很大」、「最近青菜真的很少」、「青菜真的很貴、我早上買個洋蔥跟紅蘿蔔而已」、「這一週買炒飯，三色豆都跑出來了」、「菜真的很貴」、「現在菜比肉貴，真的吃外食還比較便宜」。
另外也有網友覺得，「這個貴，所以多給我一點？婆婆媽媽們是高手」、「說菜要多的人真的很扯，自己去買都買不了，還叫老闆給你多菜」。（編輯：倪浩軒）