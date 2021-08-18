婚禮賀詞想炒熱氣氛！他犯「1錯誤」惹哭伴娘 下場超慘
結婚是人生大事，而婚禮當天親友或伴郎也會發表賀詞，並給予新人祝福。不過，美國就有一名伴郎花了很多心思構思賀詞，沒想到卻犯了一個錯誤，導致現場的氣氛瞬間尷尬，還惹哭一名伴娘，最後的下場也讓網友直呼「玩笑真的別亂開！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 13:27:32
根據《Ladbible》報導，美國一名男子除了受邀當好友的伴郎，還要在婚禮上發表賀詞，因此他為了讓講稿更有趣、溫馨，花了很多時間構思，還擅自加入「伴娘梗」想炒熱氣氛。他在婚禮上說「伴娘們，雖然我在這裡的時間並不長，也都不認識你們，但我只是想說，你們六位當中有五個人看起來很漂亮，你們自己看看」。
男子以為這段話會獲得全場的笑聲，沒想到適得其反，甚至讓現場氣氛降到冰點。沒過多久，其中一位伴娘哭了出來，嚇得他趕緊上前道歉，這才發現對方的顏值，比其他伴娘遜色一點，因此伴娘認為男子是在開她玩笑。
男子崩潰地說「我其實沒有在說任何人，我只是在胡說八道」，但新娘卻走過來說「我認為你最好離開」，連新郎也無奈地點頭示意。事後，他為自己所做的事感到抱歉，隨後也社群平台上鄭重道歉，結果只收到新娘阿嬤的抱怨回覆。
男子後來也將此事分享到《Reddit》，詢問自己該怎麼辦？網友看了紛紛搖頭，並回應「玩笑真的不要亂開，尤其在婚禮這麼重要的場合」、「這也太尷尬了吧」、「若想開玩笑，基本上開自己的朋友就好，我給我哥祝福時，甚至連新娘都不敢提，更何況是伴娘」、「怎麼會開到伴娘的玩笑…」、「少一個好友了，因為新娘一定會很討厭你…」。
另外，還有一位自稱是婚禮攝影師的網友透露，「我拍過400多場婚禮，這是我目睹最尷尬的伴郎演講之一，絕對榮登我所參加過的婚禮前3名，可說是很了不起的『成就』」。（編輯：許智超）