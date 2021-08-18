捏破「氣泡紙」超紓壓？心理學家揭背後真相：難以被取代

現在許多貨物在運送的過程中，都會用上許多包材保護，尤其是「氣泡紙」最常見，但近日就有網友在網路上表示疑惑「捏破『氣泡紙』是不是超紓壓？」沒想到就有心理學家對此揭露出了真相，直言「真的難以被取代」，引起熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「捏『氣泡紙』的可以紓壓嗎？」的文章中表示，「紓壓的方式有很多種啦！有運動派的、大吃大喝派的、喝酒派、唱歌派等等，應該還有很多方式」，但原PO卻接著說「我比較想知道，捏『氣泡紙』真的可以紓壓嗎？因為我知道有一派是捏氣泡紙派的啦！一想到還要先準備氣泡紙我就覺得好麻煩喔！但應該有人會喜歡狂捏吧？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。▲氣泡紙之所以讓人覺得愛不釋手，就是它實在結合太多減壓的優點，難以被取代。（示意圖／翻攝自pixabay）網友們紛紛留言表示「也沒說紓壓，但手碰到就會自動一直捏」、「聽到氣泡破掉的聲音很紓壓」、「其實還，好就是手停不下來」、「現在的氣泡愈來愈大顆，能捏的量少很多，都只能玩大爆破」、「那種方型的氣泡袋用力踩爆很紓壓，溫和的紓壓就是按貓肉球」、「完全不紓壓，不能漏掉任何一顆泡泡」、「每次捏一大張氣泡紙就覺得超療癒！」、「可以，我媽超愛，前陣子常買網購有很多氣泡紙都跟我媽，我都說那是她的玩具」。事實上，心理學家凱瑟琳狄龍（Kathleen M. Dillon）就在《心理學報告》期刊中提到「碰觸有讓人冷靜的力量」的說法，更表示了從古希臘一直到現代亞洲時期，有許多地方都會以平滑的石頭、琥珀或玉作為「解憂珠」，靠著觸摸它們來讓人冷靜，而按壓氣泡紙也有類似的效果，人在緊張的時候，可能會有手指敲擊、抖腳等細微動作來放鬆緊繃的肌肉，這時如果可以有氣泡紙捏，就可以把壓力釋放出來，因此氣泡紙之所以讓人覺得愛不釋手，就是它實在結合太多減壓的優點，難以被取代。（編輯：王柏文）烤鴨餅皮「1片or2片」怎包最佳？老饕點出關鍵：其實有分「買香菇」該選大還是小？知情人揭3重點：店家騙不了你麵攤「滷肉飯」水準不OK？老饕點破2關鍵：有它才受歡迎