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面試被問「為何離開前公司」？他回7字出事：挖洞自己跳

▲一名網友面試時被問到「為什麼離開前公司？」時回了7字，沒想到一度讓場面變得尷尬。（示意圖／翻攝pexels）
▲一名網友面試時被問到「為什麼離開前公司？」時回了7字，沒想到一度讓場面變得尷尬。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 15:14:24

「為什麼離開前公司？」相信這是不少求職者在面試時會遇到的萬年考題，許多人擔憂講真話可能會讓面試告吹，但另編一套理由又怕被拆穿。對此，就有一名網友某天也被問到這題，當下他則回應希望能「迎接更大的挑戰！」沒想到卻被面試官反問，讓場面一度十分尷尬。

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原PO於《Dcard》上發文，表示面試時常常會被問到「為什麼離開前公司」，但他發現有幾次回答覺得自己準備好，希望能「迎接更大的挑戰！」本以為會被面試官認為是積極的人，但對方卻反問「怎樣對你來說是更大挑戰？」

這一問就讓他苦惱「如果還是應徵類似職位同性質的工作，就會發現還蠻難說服對方的，面試官可能會os想說：同職位怎麼給你更多挑戰，就瞬間尷尬......。事實上只是單純想換公司而已，但不知怎說好，總要有個合理的理由嘛！」面對這道萬年考題，也讓原PO好奇詢問「大家都是怎麼回答的呢？」

▲網友被面試官問到「為何離開前公司」時，表示希望能「迎接更大的挑戰！」（圖／翻攝Dcard）
▲網友被面試官問到「為何離開前公司」時，表示希望能「迎接更大的挑戰！」（圖／翻攝Dcard）
問題曝光後，瞬間引來不少網友熱議，「因為發現貴公司福利好、待遇佳」、「很簡單樸素的回答：前公司搬家了，通勤時長被拉大致無法承受」、「發展和薪資遇到瓶頸，希望未來在某產業繼續發展」、「除非是應徵主管職務，同性質的工作，要迎接更大的挑戰，這理由有點說不通，我會直接說，付出跟收入不成比例」。

其中也有老鳥坦言，部分人會回答「迎接更大挑戰啦～想要更多成長」反而有點太過冠冕堂皇，「你這樣回答人資也真的不會覺得你特別積極，因為大概8成都這樣講，裝不好可能還扣分」。他也引用阿里巴巴創始人馬雲的話，員工辭職理由相當多種，但只有2點最真實，「錢，沒給到位；心，委屈了」，建議還是實話實說，但對事不對人才是人資想聽的！不過還是得想辦法包裝一下說詞 ，以部門轉型、部門重整、專案結束等理由回應即可。（編輯：陳雅雲）

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