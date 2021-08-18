面試被問「為何離開前公司」？他回7字出事：挖洞自己跳

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這一問就讓他苦惱「如果還是應徵類似職位同性質的工作，就會發現還蠻難說服對方的，面試官可能會os想說：同職位怎麼給你更多挑戰，就瞬間尷尬......。事實上只是單純想換公司而已，但不知怎說好，總要有個合理的理由嘛！」面對這道萬年考題，也讓原PO好奇詢問「大家都是怎麼回答的呢？」
問題曝光後，瞬間引來不少網友熱議，「因為發現貴公司福利好、待遇佳」、「很簡單樸素的回答：前公司搬家了，通勤時長被拉大致無法承受」、「發展和薪資遇到瓶頸，希望未來在某產業繼續發展」、「除非是應徵主管職務，同性質的工作，要迎接更大的挑戰，這理由有點說不通，我會直接說，付出跟收入不成比例」。
其中也有老鳥坦言，部分人會回答「迎接更大挑戰啦～想要更多成長」反而有點太過冠冕堂皇，「你這樣回答人資也真的不會覺得你特別積極，因為大概8成都這樣講，裝不好可能還扣分」。他也引用阿里巴巴創始人馬雲的話，員工辭職理由相當多種，但只有2點最真實，「錢，沒給到位；心，委屈了」，建議還是實話實說，但對事不對人才是人資想聽的！不過還是得想辦法包裝一下說詞 ，以部門轉型、部門重整、專案結束等理由回應即可。（編輯：陳雅雲）