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交友軟體越用越單身？研究找到原因　多數人走錯「這步」

▲現代的科技發達，不少人都會使用「交友軟體」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲現代的科技發達，不少人都會使用「交友軟體」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 15:23:15

有些人覺得在日常生活中能交到的朋友很少，平時也沒有太多機會可以去認識新朋友，但又想要擴大交友圈的話，就會使用交友軟體，但你是否苦惱，使用交友軟體多年仍舊沒有進展，甚至越使用反而距離脫單的距離越來遠呢？近日，Youtuber理科太太日前就點出了「交友軟體的使用守則」，幫助面臨交友困難的人，讓你成功脫單！

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理科太太日前上傳新片，表示有個心理學的實驗，是讓路人去試吃果醬，其中一個攤位有6種果醬，另一個攤位有24種果醬，結果有6種果醬的攤位獲得30％的人購買；有24種果醬的攤位雖然吸引更多的人試吃，最後卻只有3%的人消費。

這個實驗告訴我們「選擇變多但並沒有讓挑選變簡單」，而且大腦其實沒有喜歡那麼多的選擇，當人有很多選擇的時候，要做的決定是更多的，壓力也會變得更大，到最後沒壓力的做法就是不要去做決定，而這個果醬的實驗同時也被放在擇偶挑選上。

2017年美國的研究，針對152人設計了不同的擇偶情境，同樣的，一組有6個對象可以挑選，另外一組有24個對象可以挑選，挑選結束後就各自開始使用軟體來相處、聊天。一週之後發現有較多選項的那組人，對自己當初選擇滿意度最低， 有比較高的機率在一週內改變主意，拋下對方去選擇其他人。因此，在比較嚴苛的條件下，盡可能去限制挑選數量是有助於選擇的。

▲在比較嚴苛的條件下，盡可能去限制挑選數量是有助於選擇的。（圖／理科太太YT）
▲理科太太表示，在比較嚴苛的條件下，盡可能去限制挑選數量是有助於選擇的。（圖／理科太太YT）
「如果交友軟體用了好幾年都還沒找到適合的對象，也許是那群人不適合你！透過自己的興趣去加入社團，至少和別人認識的切入點是因為有共同興趣，有了共同點就不用硬想話題，交友就會相對舒服，這樣的狀態有助於拉近兩個人彼此之間的距離，會比直接約出來就是要當情人來得自然」但也因為多數人不懂的這個理論，導致不斷巡迴在交友軟體之間，卻一直都是單身。

理科太太強調，社交是可以透過練習來慢慢培養的，不是只有外向陽光的人才容易交到朋友，不妨藉由自己的興趣來縮小交友的選擇，也許這個方式可以讓你找到一位非常契合的對象。（實習編輯：王麗雯）

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