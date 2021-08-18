交友軟體越用越單身？研究找到原因　多數人走錯「這步」

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這個實驗告訴我們「選擇變多但並沒有讓挑選變簡單」，而且大腦其實沒有喜歡那麼多的選擇，當人有很多選擇的時候，要做的決定是更多的，壓力也會變得更大，到最後沒壓力的做法就是不要去做決定，而這個果醬的實驗同時也被放在擇偶挑選上。
2017年美國的研究，針對152人設計了不同的擇偶情境，同樣的，一組有6個對象可以挑選，另外一組有24個對象可以挑選，挑選結束後就各自開始使用軟體來相處、聊天。一週之後發現有較多選項的那組人，對自己當初選擇滿意度最低， 有比較高的機率在一週內改變主意，拋下對方去選擇其他人。因此，在比較嚴苛的條件下，盡可能去限制挑選數量是有助於選擇的。
「如果交友軟體用了好幾年都還沒找到適合的對象，也許是那群人不適合你！透過自己的興趣去加入社團，至少和別人認識的切入點是因為有共同興趣，有了共同點就不用硬想話題，交友就會相對舒服，這樣的狀態有助於拉近兩個人彼此之間的距離，會比直接約出來就是要當情人來得自然」但也因為多數人不懂的這個理論，導致不斷巡迴在交友軟體之間，卻一直都是單身。
理科太太強調，社交是可以透過練習來慢慢培養的，不是只有外向陽光的人才容易交到朋友，不妨藉由自己的興趣來縮小交友的選擇，也許這個方式可以讓你找到一位非常契合的對象。（實習編輯：王麗雯）