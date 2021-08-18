鄧佳華曬員工證！考進大公司 網勵志：我們有啥理由不行
自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，過去有過不少具爭議的行徑，但近年趨於低調，而日前他曬出自己新拿到的員工證，將前往IC封測大廠日月光就職，立即引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 15:32:12
鄧家華昨（17）日在個人IG透露自己的最新動向，曬出日月光集團中壢廠的識別證，笑稱「新環境，要好好上班」。而綜合媒體報導，日月光表示鄧佳華通過考試應徵上作業員，會經過教育訓練後安排上線工作。日月光強調，公司對所有員工一視同仁，不會透露屬於個人隱私的薪資待遇，對特定員工的工作表現、職務狀況也不會予以評論。
有網友將相關新聞轉貼到PTT後，寫下心得笑稱「鄧佳華的故事太勵志了！」指出鄧佳華的學歷是高工畢業，之前曾自稱唯一的工作經驗是在超商打工一個月，原PO認為「鄧佳華這背景經歷都可以在上市大公司找到工作，我們有什麼理由不行？」
鄉民們則紛紛在底下留言回覆說，「厲害！科技新貴」、「腳踏實地工作不要搞一些有的沒有的，很好了」、「之後不亂來，可以好好認真工作的話沒什麼好嘴」、「加油，好好上班」、「祝一切順利」。而鄧家華今日下午也在IG再度發文，直呼「腳踏實地工作，才是最快樂的人生」，看來對自己的新工作十分滿意。（編輯：倪浩軒）