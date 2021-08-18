菲律賓宣布接納阿富汗難民　台灣有可能接納難民嗎？

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中亞以外的亞洲國家態度如何也引人關注。根據菲律賓媒體《The Rappler》報導，菲律賓總統發言人羅克（Harry Roque）於17日表示，菲律賓將接納來自阿富汗的難民，「菲律賓將安置那些因害怕被起訴而逃離國家的阿富汗人，我們會毫不猶豫的接納他們，我們歡迎這些尋求庇護的難民來到菲律賓」。據《ABC》報導也指出，澳洲政府17日表示，正在派遣軍機前往阿富汗撤離澳洲公民和曾為澳洲國防部工作的阿富汗人，若計畫順利預計將可撤離300至400當地聘僱的員工。因應美國準備撤離阿富汗的計畫，澳洲當局數月前已經開始加速核准受澳洲政府聘僱的阿富汗員工的簽證，並將之視為最高首要工作，當局已經於4月起陸續協助約430名阿富汗員工及其親屬撤離到澳洲。此外，澳洲當局也表示正在考慮針對當地受到威脅的婦女及兒童人道救援協助。
不過，並非所有亞洲國家都如菲律賓和澳洲願意為難民敞開大門。印尼和馬來西亞過去多年間已經有不少阿富汗難民潛逃至該國，印尼國內現在更已經有超過8000名難民，但兩國針對此次阿富汗危機除了啟動撤僑行動外，並未針對收容難民一事多做承諾。南韓和日本也未表態收容難民。這幾天，台灣媒體與社群關於阿富汗淪陷的討論多著重在「台灣是否會成為第二個阿富汗」、「台灣是否能在台海和平穩定上繼續仰賴美國協助」等，對於難民議題與收容問題的討論甚少。台灣境內的難民人數不多，難民議題也鮮少有人關注。
在臺灣，難民無法取得合法居留或合法身份，有人護照逐漸過期使他們未來不能出入境臺灣、前往他國尋求庇護；甚至無法更新現有合法的居留證，因為有效護照是申請居留證件的必要條件，讓在臺灣尋求庇護者陷入「離不開也留不下」的尷尬處境。此外，台灣至今未有難民相關的國內法律，甚至未引進《公民與政治權利國際公約》中的「不遣返原則」，使得多數尋求庇護者不是被遣返，就是在台逾期停留，根本無法在台灣享有任何合法權利。今年6月20日世界難民日時，台灣民間團體就呼籲政府通過《難民法》，落實照顧在台難民福祉。現在的阿富汗難民潮更說明通過《難民法》的重要性，這也將使台灣更有能力接納難民並落實國際人道標準，展現國際影響力。
在台的美國律師方恩格（Ross Feingold）則在臉書發文評論，台灣應可提出暫時收容阿富汗難民，等待他們搬遷到其他國家，因為這樣做的成本雖小，卻能換來很大的好處。他分析道，這麼做可以即時應援美國，作為對美國先前捐台灣疫苗的實質回饋，也能一掃2018年諾魯難民事件讓台灣獲得的負面印象。此外，台灣政府近年努力發展馬來西亞、印尼和中東穆斯林觀光旅遊，援助阿富汗難民也可以向穆斯林世界傳遞友善訊息。最後，如果未來台海發生軍事衝突，台灣可能同樣會需要尋求其他地方的安全協助，屆時國際社會將記住台灣在類似情況下幫助他人的努力。