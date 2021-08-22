一家人到鄉間木屋度假 起床竟遇「地主貓」熱切巡房！
這絕對是最棒的假期！國外一名女子日前與家人到鄉間度假租了一間小木屋，隔天早晨當她沉浸在充滿陽光與幸福感的氛圍時，回頭竟發現一隻陌生橘白貓在小孩身邊打轉，讓她驚喜地表示「地主」來「巡房」了！
文/寵毛網
2021-08-22 20:00:00
女子莎拉Sara Alves在5月時決定與家人到鄉間來一趟小旅行，她選擇在瑞典Linköping小鎮附近的郊區租一間小木屋，由於這裡風光明媚又貼近大自然，大夥都很喜歡這個環境，因此一家人準備在那裏待上幾天。第二天一早當莎拉睡醒後走進廚房時，看見陽光從落地門外透了進來，因此她將門打開吹自然風，並且浪漫地心想：「如此美好的早晨，唯一缺少的就是一隻貓咪！」沒想到當她轉身就看到驚喜的一幕！ 一隻身材豐腴的陌生橘白貓從屋外走了進來，主動靠近莎拉的孩子還熱情地蹭蹭，彷彿這裡是牠的地盤一樣熟門熟路地四處走動，一下躺在地板上悠閒地舔毛曬太陽，一下與莎拉慵懶地躺在床上耍廢發呆，讓莎拉感到這一切實在太夢幻了！後來才得知原來貓咪是附近農莊的「地主貓」，剛好在這裡閒晃才遇到莎拉一家人，想必有了貓咪陪伴，這一定是最棒的假期呢！（編輯：陳珮瑜）