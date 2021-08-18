接受租屋沒對外窗？過來人搖頭曝「經歷」：身心會出問題
房價居高不下的現在，也有不少人只能當租屋族，更希望尋找到CP值最高的住處。昨（17）日就有網友分享，正在存買房頭期款，想先租屋一陣子，但卻發現「沒有對外窗」的房子較便宜，於是好奇問「大家租房子可以接受沒有對外窗的套房嗎？」貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 15:30:30
原PO在《PTT》表示，他雖然想買房，但還需要時間存頭期款，所以打算先租房子。他看來看去，發現「屋況好、有對外窗或陽台」的房子都不便宜，反觀「沒對外窗、房間較暗的」都比較便宜，因此好奇問「大家租房子可以接受沒有對外窗的套房嗎？還是覺得對外窗或陽台至少要有其中一個？」
貼文曝光後，多數網友都無法接受沒有對外窗，也分享自身經歷，「為了省錢租過一年，住在裡面沒有時間感，也不通風，最後有點憂鬱」、「真的要有窗戶，之前大一住沒窗的租屋處，都不知道外面白天黑夜，心情跟身體都會受影響」、「沒對外窗房間絕對會有味道」、「之前租過沒對外窗的，後悔死」、「本以為自己能接受，住了一年多身心都出問題」。
不過，也有部分網友認為，「可以，反正我都用遮光廉遮起來」、「我都關窗、拉窗簾，有沒有窗戶就沒差，租金夠便宜就能接受」、「如果真的便宜很多可考慮，但通常也沒，台北一堆沒對外窗還敢開8、9千」、「我完全可以，長年在用空氣清淨機，就算有窗也是關緊緊」。（編輯：許智超）