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美夢成真？媽嗨喊「中了威力彩頭獎」　真相曝光全場笑翻

▲威力彩連槓40期，下期頭獎上看21.5億，讓不少民眾躍躍欲試，希望財神爺找上門；對此，就有一名女網友表示，媽媽竟嗨喊自己「中了威力彩頭獎」，而真相曝光後，眾人全笑翻。（圖／記者顏真真攝）
▲威力彩連槓40期，下期頭獎上看21.5億，讓不少民眾躍躍欲試，希望財神爺找上門；對此，就有一名女網友表示，媽媽竟嗨喊自己「中了威力彩頭獎」，而真相曝光後，眾人全笑翻。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 16:08:51

威力彩已連槓40期，下期將在明（19）日開出，頭獎上看21.5億，讓不少有發財夢的民眾躍躍欲試，希望財神爺找上門；對此，就有一名女網友表示，媽媽竟嗨喊自己「中了威力彩頭獎」，而真相曝光後，眾人全笑翻。

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該名女網友昨（17）日在社群平台《Dcard》上以「我媽中了威力彩頭獎！」為題發文，表示媽媽突然衝到她房間大喊「啊！我中頭獎好幾億！」，而原PO起初沒什麼理會，「畢竟我認為真的要中頭獎真的事件難上加難的事」，便隨便回應媽媽「最好是，妳眼花了吧」。

豈料媽媽這時卻語無倫次，激動地說「真的啦，我們家要發財了」，「看我媽那麼激動，我也開始動搖了」，而媽媽也接著遞上「中獎的畫面」，但原PO看完卻超無言，「是的，這位女士把她寫出來要簽哪些號碼的紙條，當成開獎號碼來對獎，還在紙上每個數字上面都打勾勾，真的笑到肚子痛」。

簡單來說，原PO媽媽把原先寫下的號碼拿去買了一張威力彩，但又誤把自己寫在紙條上、準備下注的該組號碼當成了威力彩的「開獎號碼」，才會有這場自以為「中頭獎」的烏龍出現。

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▲ 女網友PO出媽媽誤以為中獎的「威力彩」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「我剛也中了頭獎（啊！我剛睡醒）」、「我國小時我媽也幹過一樣的事，害我們白高興一場，但也就當作中獎前的練習吧」、「我在夢中有中」、「週一的威力彩，我媽真的中了5號，只是她拿去簽539了……」、「有夠ㄎㄧㄤ」、「好好笑」。

不過，也有網友表示「怎麼會把自己寫在紙條上準備下注的號碼當成開獎號碼，妳媽是不是太累了要多休息」，對此，原PO也回應「可能是託我拿紙條去買，她忘記這part了，以為上面的號碼就是開獎號碼哈哈哈」，另外，原PO也補充「打完文後的我發現，開獎日期是110／08／19，我媽今天真是對了個寂寞啊～不得不說我媽平時真的就很ㄎㄧㄤ，常做一些很好笑的事」。（編輯：郭佩蓉）

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