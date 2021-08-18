老闆苦嘆台灣人才太難找！眾見「理由」秒嗆翻：根本活該
目前台灣的科技業對世界市場，已是不可或缺的產業鏈一環，尤其護國神山台積電更是位於業界領先地位。不過卻有一位老闆表示，近年台灣的科技、工程師人才越來越難找，並歸咎於少子化導致，沒想到抱怨內容曝光，卻立刻遭到全場反嗆「根本是你活該」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 16:39:53
一位老闆在臉書《純靠北工程師》上發牢騷，感慨「少子化真的很可怕！以前是人求事，找工程師很容易找，薪資不用開得高。現在是事求人，工程師難找，薪資開高了還不一定找得到」。
原PO隨後也分享自己的處理方式，「曾引進過外籍工程師，結果發現便宜的比資策會出來的還爛，而有台灣水平的、薪資開得比台灣更高」，公司陷入無人才可用的困境，更讓他不禁感慨「可憐吶，台灣的優勢就快要被少子化玩完了！」
然而文章曝光，這位老闆卻立刻遭到全場網友嗆翻，「慣老闆來發牢騷？」、「之前低薪的惡果，感受痛苦吧，『一袋米要扛幾樓』（火影忍者梗，意即感受痛苦吧）」、「慣老闆：33k調到35k了還找不到人，天啊台灣少子化要毀滅了，太嚴重了，趕快跟政府申請補助紓困」、「是爛老闆玩完了，你根本活該」、「薪資開高還不一定找得到？那一定是不夠高」。（編輯：潘毅）