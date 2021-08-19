房市／南科就業人口破8萬　第二圈先受惠

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台南市民政局統計，過去5年來，南科周邊3個區域人口呈現持平或成長，善化區人口每年大約以1.3%至1.8%的幅度增加，至今年6月已有5.1萬人，新市區成長幅度則介於千分之6至1%之間，如今約有3.77萬人，而安定區人口幾乎持平，約3萬人左右。以總人口來看，3區每年人口增幅介於千分之7至1%。
住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹表示，FG區開發完成之前，南科第一圈區域的住宅供給量應都會呈現供不應求，房價也因此不斷攀高，因此，雖然多數園區客都很在意通勤時間，但在供需不平衡及房價考量下，人口紅利對於南科第二圈如永康、麻豆、西港，帶動效果將越來越顯著。不過，等到FG區開發完成，大南科新市鎮漸漸成形，園區第一圈的善化、新市、安定應也會明顯受到帶動。
黃睿禹進一步說明，南科近4、5年開始崛起，由於周邊區域還未完全開發完成，住宅供給量漸趨飽和，因此一開始擁有港明高中學區、距離安定僅一橋之隔的西港率先受到南科人注目，麻豆距離善化也是一橋之隔，也開始吸引在地建商推出透天造鎮建案，詢問度也頗高，買方主要都是考量西港、麻豆距離園區大約15至20分鐘車程，且全新、地坪約22至26坪的透天，總價仍約落在900至1100萬。此外，部分園區科考慮家有子女，希望選擇學區、公共建設、機能都比較成熟的區域，傾向往更近台南市中心的永康看屋，如東橋重劃區就是一大熱區。