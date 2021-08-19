COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／南科就業人口破8萬　第二圈先受惠

▲南科周邊的善化、新市、安定區，可望成為大南科新市鎮，匯集18萬人口居住。（圖／住商不動產提供）
▲南科周邊的善化、新市、安定區，可望成為大南科新市鎮，匯集18萬人口居住。（圖／住商不動產提供）

財經中心/綜合報導

2021-08-19 18:00:00

南科園區橫跨善化、新市、安定區，現階段就業人口破8萬人，待周邊產業用地開發完成後，總就業人口可望突破12萬人。根據官方統計，位於南科周邊的3行政區域總人口每年都以千分之7至1%幅度成長，未來待區域發展完成，更可望成為18萬人口的大南科新市鎮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市政府推估，南科就業人口現有8萬人，周邊區域開發進度方面，FG區正在辦理區段徵收，安定區徵收區、新市農（附）區段徵收區、I區正由內政部都委會審查，預計明年完成都市計畫審定，而南科三期及ABCDENO區，則預計明年報內政部進行都市計畫審定，2023年開始辦理區段徵收。待周邊產業用地開發完成後，總就業人口可望突破12萬人，而南科周邊3行政區目前設籍人口已有11.9萬人，未來可以再容納6.4萬人，將可成為18萬人口的大南科新市鎮。

台南市民政局統計，過去5年來，南科周邊3個區域人口呈現持平或成長，善化區人口每年大約以1.3%至1.8%的幅度增加，至今年6月已有5.1萬人，新市區成長幅度則介於千分之6至1%之間，如今約有3.77萬人，而安定區人口幾乎持平，約3萬人左右。以總人口來看，3區每年人口增幅介於千分之7至1%。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹表示，FG區開發完成之前，南科第一圈區域的住宅供給量應都會呈現供不應求，房價也因此不斷攀高，因此，雖然多數園區客都很在意通勤時間，但在供需不平衡及房價考量下，人口紅利對於南科第二圈如永康、麻豆、西港，帶動效果將越來越顯著。不過，等到FG區開發完成，大南科新市鎮漸漸成形，園區第一圈的善化、新市、安定應也會明顯受到帶動。

黃睿禹進一步說明，南科近4、5年開始崛起，由於周邊區域還未完全開發完成，住宅供給量漸趨飽和，因此一開始擁有港明高中學區、距離安定僅一橋之隔的西港率先受到南科人注目，麻豆距離善化也是一橋之隔，也開始吸引在地建商推出透天造鎮建案，詢問度也頗高，買方主要都是考量西港、麻豆距離園區大約15至20分鐘車程，且全新、地坪約22至26坪的透天，總價仍約落在900至1100萬。此外，部分園區科考慮家有子女，希望選擇學區、公共建設、機能都比較成熟的區域，傾向往更近台南市中心的永康看屋，如東橋重劃區就是一大熱區。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀