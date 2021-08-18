國際成熟疫苗快進來　劉和然：給年輕人至少2種以上選擇

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劉和然表示，新北共獲配發15萬6048劑的國產疫苗，新北開放4天的施打日期，而新北每天可施打58000劑，配合接種站與醫療診所的時間，調整施打的時間為8月23、24、27、28日，首波36歲以上的登記人數為7萬2494人，登記的比率約為46%；此外，新北20歲到35歲的市民是5萬5115人，若全部願意預約打國產的疫苗，絕對足夠施打。
劉和然指出，現階段國民最期待的是「疫苗施打」，呼籲中央一定要放在心上，而6、7、8年級生在上一波預約第四輪過後，其實還有很多年輕朋友都沒辦法施打，他們一直不斷強調，很擔心自己只有1種選擇；所以市長這幾天一直在跟中央疫情指揮中心呼籲，疫苗的施打是有自願性的，一定要給年輕人至少2種以上的選擇，除國產的疫苗外，也要有國際成熟的疫苗趕快進來。
劉和然說，疫苗是打進人體，一定要給國人正確、公開及完整的資訊，讓人民有所選擇，且不是只有1種的選擇，6、7、8年級生的疫苗施打率非常的低，他們是社會的中堅分子、生產的主力，剛剛成家立業；不要像年輕人所說，「覺得像韮菜一樣，一直被收割」，沒有真正照顧到年輕人，產生相對的剝奪感，所以中央要趕快讓疫苗持續的進來。
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