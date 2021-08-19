影／到底該不該讀大學？過來人：取決於想要的生活型態

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影片中「阿郭」分享到，自己的舅舅是位科技業的主管，從小羨慕舅舅家擁有很好的生活品質，羨慕他們能常出國旅遊，不愁吃穿。因此小時候也耳濡目染、受到影響，認為自己長大後也要過上那樣的生活。
但在「阿郭」上大學後，才發現大學裡的每個人，都擁有著不同的思維、不同的生活型態，像是自由工作者、數位遊民等。後來仔細觀察舅舅的生活型態，從早忙到晚的生活方式，難以兼顧家庭、個人休閒的狀態下，才發現那樣的生活型態並不適合自己，因此阿郭也開始嘗試不同的工作。
影片中也提及「大學文憑」的重要性，Youtube頻道「都市放山雞」的「TAN」也表示，其實這就是看你想做的工作，看不看重「大學文憑」。像是科技業、學術相關工作等，這些都是相當看重文憑的職缺，「大學文憑」變成是這些職缺篩選的第一關。接著他也舉例，像已故知名企業家王永慶，沒有高學歷也能創辦一個集團，總結來說，這張「大學文憑」，對你未來想做的事情，是否有無意義可言。
影片最後也提及，每個人的價值觀、想法或是未來目標都不同，也不是倡導大家「不讀大學」或者是「休學」，而是告訴大家要學會思考，自己想要的生活型態以及目標，別讓在大學四年所花費的金錢與時間，變得毫無意義。（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權：都市放山雞
完整影片：https://youtu.be/7XeGDcu3h2I