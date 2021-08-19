COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／到底該不該讀大學？過來人：取決於想要的生活型態

▲Youtube頻道「都市放山雞」舉身邊親友例子，分享「到底該不該讀大學」的議題。（圖／都市放山雞 授權）
▲Youtube頻道「都市放山雞」舉身邊親友例子，分享「到底該不該讀大學」的議題。（圖／都市放山雞 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-19 18:00:00

或許很多人都曾經歷過一段迷茫的時期，思考著上大學到底要學什麼、現在科系學的上課內容真的喜歡嗎？畢業之後又該從事什麼工作、上大學在學校學的東西，出社會真的用得到嗎？Youtube頻道「都市放山雞」舉身旁親友例子，讓大家發想「上大學是否真的必要？」，並讓大家了解「決定」會影響一個人的生活型態。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名女網友表示就算自己住在公司附近，卻還是常遲到，並透露「致命原因」，貼文一出，網友全認了。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲ 影片中舉例，許多學術性、科技業產業等，相當看重學歷文憑。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
影片中「阿郭」分享到，自己的舅舅是位科技業的主管，從小羨慕舅舅家擁有很好的生活品質，羨慕他們能常出國旅遊，不愁吃穿。因此小時候也耳濡目染、受到影響，認為自己長大後也要過上那樣的生活。


但在「阿郭」上大學後，才發現大學裡的每個人，都擁有著不同的思維、不同的生活型態，像是自由工作者、數位遊民等。後來仔細觀察舅舅的生活型態，從早忙到晚的生活方式，難以兼顧家庭、個人休閒的狀態下，才發現那樣的生活型態並不適合自己，因此阿郭也開始嘗試不同的工作。


影片中也提及「大學文憑」的重要性，Youtube頻道「都市放山雞」的「TAN」也表示，其實這就是看你想做的工作，看不看重「大學文憑」。像是科技業、學術相關工作等，這些都是相當看重文憑的職缺，「大學文憑」變成是這些職缺篩選的第一關。接著他也舉例，像已故知名企業家王永慶，沒有高學歷也能創辦一個集團，總結來說，這張「大學文憑」，對你未來想做的事情，是否有無意義可言。


▲
▲ 人生框架公式：價值觀導致行為，行為導致結果，而結果決定生活型態。（圖／都市放山雞）

影片最後也提及，每個人的價值觀、想法或是未來目標都不同，也不是倡導大家「不讀大學」或者是「休學」，而是告訴大家要學會思考，自己想要的生活型態以及目標，別讓在大學四年所花費的金錢與時間，變得毫無意義。（實習編輯：王偉妮）


▲
▲ 影片強調非提倡不讀大學的行為，而是鼓勵大家要勇於思考自己的人生目標。（圖／都市放山雞）


▶ 感謝授權：都市放山雞
完整影片：https://youtu.be/7XeGDcu3h2I


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀