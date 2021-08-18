早預言「塔利班很難纏」！HowHow神作被翻出　鄉民全認了

伊斯蘭極端組織塔利班（Taliban）進入阿富汗首都喀布爾後迅速重掌政權，並於昨（17）日召開首場國際記者會，其政局變動不只引發全球關注，也在台灣掀起不少討論。不過日前就有鄉民在討論之餘發現百萬級YouTuber「HowHow」在2014年的一部影片中就在腳本寫出「塔利班很難纏」等台詞，巧妙呼應當今局勢也讓許多網友大呼「時空旅人」、「How哥先知吧」。

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美軍撤離阿富汗後塔利班攻進首都喀布爾，民選總統甘尼逃亡後塔利班形同重掌阿富汗政權，政局動盪之快也掀起國際關注。台灣近日的Google熱搜排行上也多次出現「塔利班」、「阿富汗」等關鍵字，政壇也有不少以阿富汗政權為鏡討論台灣處境的聲浪，足以展現台灣人對於當地情勢與塔利班的關注。

不過在討論之餘，有鄉民就在擁有「業配之王」之稱的百萬級YouTuber「HowHow」陳孜昊頻道中找到2014年的經典神作《你們畢典要表演什麼》，當時HowHow替幼兒園畢業典禮拍了一部宣傳影片，其中就把小小畢業生們分為「宇智波班」和「塔利班」打算分出勝負決定畢業要表演的項目。

▲小小畢業生們被分成兩班討論畢業典禮表演項目。（圖／翻攝自YouTube HowFun）

腳本中也設計了逗趣對白例如

「你們塔利班的還不是都想表演烏克麗麗」、「你們塔利班真的很難纏」、「塔利班第二勝」

，影片結尾也讓小小畢業生們全都累癱倒在地上，畢業典禮表演項目不了了之的結局更讓人哭笑不得，而HowHow當時也在頻道內強調「這次小朋友也是一樣有點太活潑非常難控制，希望大家也會喜歡這次的影片。影片內容請好孩子別在家模仿，並且和同學好好相處！感恩再感恩」。

▲鄉民發現「塔利班第二勝」、「你們塔利班真的很難纏」等台詞恰好呼應最近的國際情勢。（圖／翻攝自YouTube HowFun）

這幾幕逗趣橋段的巧合被翻出來後，更讓鄉民們紛紛留言笑稱HowHow是時空旅人，「當年影片超有梗」、「很可以XDD」、「how哥是政大畢業當然對國際情勢了解」、「塔利班也懂葉配？」、「宇智波都打不贏」、「jason2015出來玩（HowHow的PTT帳號）」、「原來是先知，不敢亂笑了」、「幼稚園系列真的超好笑」。（編輯：楊智傑）