越到年底越吉星高照！「4生肖」爆好運　榜首做啥都順心

時序來到秋天，在過去大半年裡，各位過得怎麼樣呢？大家肯定都希望有好運就一路開心到年底，而前半年運勢低迷的，則期盼著運勢能翻轉往好運發展。知名塔羅牌老師艾菲爾近日就公佈「4生肖」越到年底越有吉星高照，越能順利翻身，趕快來看看自己有無上榜吧！

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第四名、生肖龍





迎來富貴桃花運





生肖龍在過去的大半年裡，工作事業、感情生活、家庭以及金錢方面接二連三地出現問題，把你的生活搞得一團糟，讓你感到欲振乏力、力不從心，不過，請打起精神來，在下半年你有龍德吉星高照，你所遇到的困境與麻煩會有轉機出現，並且逐漸迎刃而解。農歷11月將迎來一波富貴桃花運，可以特別注意身邊年長的女性貴人，帶你參與可以結識人脈的場合，為你低迷的事業找到出路，感情方面也能為你介紹條件、背景都不錯的對象。





第三名、生肖馬





小人遠離升官加薪





生肖馬在過去的幾個月中，小人總在你身邊打轉，不管是工作或朋友之間，就是有人看你不順眼扯你後腿，讓你工作出包背黑鍋，與朋友因他人傳話誤會打壞感情，所幸，即將到來的農歷9月，你有月德吉星看照，緩解你小人纏身的窘境，而好運跟著進來為你的工作助力，平時默默累積的工作實力在此時得以發揮，上級領導看見你的努力，為你加薪或是指派更能獲得業績分紅的工作給你，越到年底你的運勢越是由黑翻紅。





第二名、生肖狗





事業漸入佳境





生肖狗在年底前的運勢會逐漸順遂，過去的你因為凶星纏身，導致你看什麼都不順眼，連帶的也影響到你的情緒，就容易與人有是非口角，嚴重一點的則是陷入官非訴訟，使你有些一蹶不振。然而，農歷10月天德吉星將發揮力量，過去你曾經幫助過的人回頭成為你的貴人，你的運勢開始轉凶為吉。也許是教導你修心養性的道理，讓你能夠平靜下來收斂脾氣，或是在你的工作事業上投下資源，助你事業一臂之力。身邊若有從前的舊識出現，可得特別把握，別讓機會溜走。





第一名、生肖牛





愛情得利順風順水





生肖牛今年正好是「太歲當頭坐」，運勢方面是諸事不順、四面楚歌的一片低迷，生活中各方面都受到不小衝擊，甚至影響到健康。好在，農歷11月你的感情生活有吉星幫襯，為你一片焦土的生活注入活水，帶來滋養你的能量與調劑，撫慰你的心靈。單身的你，有機會邂逅與你一拍即合的命定桃花；有伴的你則和另一半迎來論及婚嫁的喜氣；已婚著甚至能夠藉著懷孕生子而好運倍增，過往的不順心在你眼裡看來都是人生轉折，幸福的你做什麼都順風順水。（編輯：許苡晴）





▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

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