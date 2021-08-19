全職媽媽想回歸職場！「空窗期」該怎麼交代？內行給建議
受到疫情影響，許多人不幸失業，生計大受影響。但隨著近期疫情有所穩定，不少人開始更加積極地尋找工作，不論是剛出社會的新鮮人或是準備二次就業的職場過來人，個個摩拳擦掌。不過，就有位女網友表示自己當了3年的全職媽媽，最近想要重回職場，但苦惱在履歷上以及面試被問到時，該怎麼介紹這3年的職場空窗期？更透露有長輩建議她「不要太誠實」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 10:02:16
原PO在PTT發文分享個人近況，今年36歲，現在是離開職場三年的全職媽媽，如今孩子在幼稚園適應良好，也不打算生第二胎，於是想要回歸職場，且已經努力求職了一段時間，但受到疫情影響，獲得的面試機會不多，且每次去面試也是石沉大海。
原PO認為能力不算太差，過去也曾當過小主管，但現在苦惱的是「要怎麼在履歷上介紹這段空白？」更透露自己準備了兩種自傳，「一個是有寫三年當全職媽媽，一個則是隻字不提，僅用自己的專長帶過」。原PO表示，有長輩建議「不要太誠實」說自己是全職媽媽，讓她不禁懷疑求職碰壁是否與媽媽的身份有關，請教大家「為我指點迷津！」
問題曝光掀起討論，多數網友紛紛建議誠實以對，「誠實比較重要吧」、「就照實寫啊，說不定找到好外商」、「不建議隱藏，這樣要請假時冒出小孩很尷尬」、「建議還是說有小孩比較好，若有公司因此而歧視或是另眼看待，那這種公司也不值得妳待下去，加油」。
但也有網友認為，「可以理解長輩說的，照實說會不會被認為不能配合加班直接被刷掉」。另外不少網友皆指出現在因為疫情，其實無論是誰都不好找工作，「疫情影響職缺變少，求職者眾」、「疫情很多公司都還是停擺中甚至裁員，工作沒你想像樂觀好找」、「全職媽媽所以工作有空白期，是非常正常且正當的理由，只是今年環境太辛苦，連剛畢業的新鮮人都會有較長待業期」。（編輯：倪浩軒）