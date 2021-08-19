太狂！路上驚見機車「車牌插2根」 眾全氣炸：從沒看過
很多人為求方便，出門不是搭乘大眾交通運輸工具，而是選擇自己騎乘機車，這樣想到哪就到哪，可以自由暢行不受拘束，而有些人也會將自己的機車改裝，但有時候過度改裝，恐怕也會讓用路人感到困擾。近日，就有一位網友看到別人的機車上加裝一樣東西，不只讓他傻眼，更覺得危險，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 10:18:33｜2021-08-19 11:19:02
這位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文寫下，「改車適當或合法自己覺得帥或開心當然沒問題，但可以不要改這種跟踏板一樣屬於小腿破壞者的道具嗎QQ」，原PO也調侃的說「好想插兩條香腸上去烤」。最後他也附上了一張機車改裝的照片，原來是車牌上方有兩根尖尖的條狀物，這個改裝讓人摸不著頭緒。
貼文一出網友紛紛表示「到底是哪個天才跟發明創造出來的？」、「改這種的人很蠢，因為很容易造成他人受傷，會賠得很慘。」、「這是要讓對方受傷的概念？」、「如果可以這樣改，那我是不是也可以在車門裝上一把鋸子？」、「警察不抓這種要抓誰」、「這個我一定檢舉，有夠危險」。
也有網友說「看到這種我會故意碰上去再報警」、「怕被撞不是裝防撞桿更好？」、「保險桿碰到就兩個孔！真的會氣死」、「這個真的太扯了吧！從沒看過有人這樣改車，很欠檢舉，有夠危險的」、「萬一小孩跌倒插到怎麼辦！」、「這真的太危險了！」
而依據交通部公路總局最新公告分成4大項，像是引擎設備等部分，為了安全考量明訂不得變更；如果要改大燈，就要向監理所申請變更登記、也要驗車，才能合法上路；另外，年輕人最愛改的排氣管必須使用符合規定的排氣管；機車燈光等設備，不需要向監理所登記，只要驗車，最後像是機車拉桿、煞車卡鉗或胎壓偵測器等一般配件，不需變更登記、也不需列入檢驗項目，以上若有違規項目，若被取締，將被罰900元至1800元的罰款，民眾還需特別注意。（實習編輯：王麗雯）