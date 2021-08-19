終生領月薪四萬就夠？她曝未來計畫 網抖出關鍵：不可能
現在大學畢業大多的起薪是23K，如果待遇比較好一點的公司，甚至25K起跳，但也因為現在物價較高的關係，23K對於上班族在台北生活會比較困難一些，光是食跟住就會有一大筆花費。近日有網友在網路論壇討論，月薪四萬元是不是可以度過終生，有許多網友打臉透露關鍵，直喊「根本不可能」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 10:10:14
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「四萬薪水很少嗎？」的貼文「我覺得月薪四萬就很夠用，目前的計畫是不求買一千多萬的房，買個中古五百多萬的公寓，車買二手，小孩可以不生，如果要生就生一兩個就好，預計35歲生，小孩長到20歲，我也才55歲，等到小孩30歲時，就能準備領遺產，不用擔心養的問題」。
原PO接著表示，目前工作差不多是30K左右而已，只有在業績好的時候有機會到42K，目前準備公職普考，進去也才37K，慢慢升上去應該頂多到40幾K。
貼文一出，網友留言表示，「只要不生小孩，薪水22K，都能開開心心；只要考慮房子加小孩，100K的工程師都能感到痛苦」、「不婚不生，含笑終生」、「如果有考慮養小孩，就很難說了」、「4萬其實算中等位數，不過你不要忘記30年來台灣平均通膨3%」、「四萬多，單身時金錢觀念正常不超支的話綽綽有餘，談戀愛也還行，結婚生子就會吃緊」。
有許多網友打臉原PO的想法，「所以你小孩未來所有事物都是免費嗎？還是全部吃男方？然後未來生活不會有任何意外或者必須要購買的嗎？還是一樣全部男方想辦法？」、「你的人生過的太天真」、「中古公寓不會在五百萬等你」、「如果有考慮養小孩就很難說了，除非從小你的小孩物慾低，很優秀都唸公立（包含幼稚園），想出國唸書的話是拿公費，不然養小孩真的不太夠」（實習編輯：歐雅如）