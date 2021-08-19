網紅回日本隔離！實拍「防疫現況」與台灣一比 全場震驚
日籍YouTuber Tommy在台灣發展多年，近日因為家人因素因而暫時返回日本探親，而日前在飯店接受隔離的他，也發出影片比較台灣以及日本的「防疫觀念」，描述兩地對於隔離上有不同的法則，並實際走上街頭拍攝街景，影片發出後吸引將近80萬人觀看，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 10:38:12
Tommy首先是入境日本後，可以選擇「回家隔離」或者「住飯店」，但與台灣不同差別在於，台灣在隔離期間是不得出門，但日本在這14天仍舊可以出門，甚至還能去酒吧、百貨公司等等公共場所，雖然有官方的APP在追蹤隔離者的位置，但似乎不太落實，也讓Tommy苦笑。
而Tommy結束隔離後，也實際走上大阪街頭觀看路上的景象，表示雖然9成以上的人都有戴口罩，但不少人並沒有確實戴好，例如露出鼻子等等，甚至有不少大叔在路邊沒戴口罩、喝酒開趴，鬧區還是有不少人群聚集，甚至親親摟摟，這也讓Tommy無奈表示「感覺現在日本人開始不care疫情這個事情，因為我是有體驗台灣跟日本兩邊的差異，說實話對我來說，日本真的很鬆，是滿危險的」。
影片曝光之後，不少台灣粉絲紛紛留言「真的覺得在台灣真的很幸福了....」、「對防疫麻痹啊...台灣還沒進入這階段，疫情就控制下來了QQ」、「希望Tommy平安健康，台灣也會繼續加油防疫」、「防疫麻痺了...有種要跟病毒共生共存的概念」、「QQ台灣防疫是真的不錯了」、「除了疫苗之外，台灣防疫真的沒什麼好挑的了」、「哇賽！隔離還能出門去百貨公司是怎樣啦」。（編輯：張嘉哲）