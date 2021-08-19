網紅回日本隔離！實拍「防疫現況」與台灣一比　全場震驚

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但日本在這14天仍舊可以出門，甚至還能去酒吧、百貨公司等等公共場所

▲Tommy表示，在日本隔離14天期間，依舊可以出門到公共場所，讓台灣網友非常震驚。（圖/Tommy YT）

甚至有不少大叔在路邊沒戴口罩、喝酒開趴，鬧區還是有不少人群聚集