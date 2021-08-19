他衝超商領包裹！店員秒喊「這是詐騙」 內行揭2招辨別
網路購物十分便利，民眾僅需在家動動手指上網，就可以將想要的商品宅配到家或至超商取貨。不過，近日一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》提到，他到超商領取「貨到付款」包裹時，店員看了一眼立刻勸阻，並稱「外盒有貼這個應該都是詐騙！」貼文曝光引發熱議，就有網友分析分辨詐騙包裹的「2辨別關鍵」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 12:04:37
原PO表示「今天通知貨到付款2000元，最近只記得有買東西，但買什麼還真的忘了」，他到家樓下的超商領取包裹，店員看了外盒一眼，好意提醒「這是詐騙的喔！你確定要取？」他驚訝地說「真的嗎？那我可以不取嗎？」店員直回「可以啊，外盒有貼這個應該都是詐騙的」。畫面中可見，包裹上除了土黃色膠帶封箱之外，還貼了一張「XX代寄」貼紙。
原PO接著補充，「貼什麼我還真的有點忘了，有超商店員能幫忙解惑嗎？」並稱「太謝謝你們了，還好沒被騙，馬上去買了兩杯珍珠奶茶給店員弟弟妹妹，感謝他們提醒我」，一個善意小舉動讓他救回了2000元。
對此，許多過來人立刻解釋「有代寄的字樣就不要收了」、「代寄跟黃色膠帶，通常是被竊個資的詐騙」、「代寄的大部分是詐騙包」，不過有網友解釋「跟代寄公司其實無關，是另有無良商人盜取個資，擅自寄出需付費包裹，而且他們會協助退款，也是很辛苦的」。（編輯：賴詠璿）