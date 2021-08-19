便當打開菜色超健康！媽媽突冒「1句」神吐槽 全場笑翻
許多上班族中午會選擇外食，方便快速又節省時間。但也有些民眾吃不慣外面的食物太油、太鹹，於是會在前一天晚上先準備好營養又好吃的便當作為隔天的午餐。不過，就有一位女網友透露，自己在家準備好便當後，媽媽看到便順口問了幾句，更吐出「1句」神吐槽，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 10:54:31
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，曬出一張替自己準備的隔日午餐便當照片，照片中可以看見便當內有玉米筍、鑫鑫腸、洋蔥炒蛋、豆腐等等菜色，看起來不僅色香味俱全，更是十分健康。
原PO驕傲向媽媽展示，媽媽先是回問一句「怎麼吃那麼清淡？」原PO解釋，「妳忘記我破病只能這樣吃喔？」想不到媽媽接著卻回說，「喔呵呵呵呵呵難怪吃到『拎啊』（胸部）變小了！」突如其來的神吐槽，讓原PO傻眼直呼「可以不要這樣好嗎？」
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆「媽媽好壞」、「媽媽說的話太狠了」、「老母講到重點」、「媽媽好可愛」。更有許多網友稱讚便當菜色，「這個菜色，然後那個顏色看起來超級好吃」、「香腸跟洋蔥蛋就能配50碗白飯了」、「好健康的食物」。（編輯：倪浩軒）