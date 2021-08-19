好市多熱狗配料回歸！「新包裝」曝光 網嗨翻：奧客再見
知名美式大賣場「好市多」不僅商品十分多樣，賣場內提供的各種貼心服務，總是受到不少顧客的喜愛。昨（19）日就有網友分享，好市多又開始供應「熱狗專用醬料區」，但不是自住取用，而是改成包裝供應，讓他看了有些不習慣，貼文一出，網友卻狂讚「完全避免奧客！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 10:31:31
好市多販售的熱狗是民眾每去必買的美食，但日前因應防疫措施，撤掉內用區裡無限量供應的「熱狗專用醬料區」。不過，原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近又開始供應碎洋蔥、酸黃瓜、番茄醬和芥末醬等醬料，但從原本的自助取用，改成小包裝、小塑膠盒供應，讓他不習慣地說「外帶現在改這樣了…」。
貼文曝光後，卻吸引3千多人按讚，紛紛留言表示，「終於看不到拿塑膠袋偷洋蔥的貪婪大媽了」、「大媽沒辦法加到爽了」、「好啊，這樣那些拿袋子裝一堆下來的，就沒戲唱啦」、「很好啊，不然一些人裝超多回家」、「不是現吃的話，這樣帶回去弄方便多了」、「希望維持下去，之前太浪費了」、「奧客再見了！」、「可以不用看到人性的貪婪」。
另外，有些人認為醬料、配料有點太少，「覺得洋蔥1小盒量不夠」、「番茄醬太少，我可以歸還其他醬料只想要再多一包番茄醬」、「洋蔥太少了啦」。對此，也有嘗試過的網友回應，「我以為份量不夠，結果全部加下去剛剛好」、「我簡稱它完美比例，全加味道完美」。（編輯：許智超）