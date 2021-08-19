普渡拜「葡萄酒」不吉利？詹惟中揭門道：保你一年好運
本（8）月22日就是一年一度的中元普渡，不少家庭以及公司行號，都會在中元節前後準備供品普渡祭拜好兄弟。而每年不免俗，照例會出現許多NG供品的相關討論。對此，命理專家詹惟中也特別分享了準備供品的門道，保證大家「一年好運！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 12:16:42
詹惟中昨（17）日在臉書發文，透露「網友私訊來問我中元普渡是不是真的有NG祭品，現在甚麼都拜、甚麼都不奇怪，怎麼拜才能討吉利？」更轉貼了一則網友在PTT的發文，網友因為被老闆指派準備普渡事宜而十分苦惱。
詹惟中指出，「每年小至家庭，大至公司行號，都會在中元節當天拜拜普渡給好兄弟們，祈求鬼月期間一切順遂平安。但在準備拜拜的供品時，還是有許多禁忌，並不是所有東西都能拜，例如：香蕉、李子、梨子諧音不吉利；此外，中元節也不宜祭拜荔枝、龍眼、葡萄等成串的水果，以免好兄弟成群結隊的意涵，所以延伸到後來有一說是咖啡會提神留住好兄弟也別拜」。
而網友特別提到的酒類，詹惟中則認為，「拜拜用甚麼酒，大家的創意也越來越有趣，有網友擔心葡萄／葡萄酒不能拜、那真的不如拜啤酒吧！有氣泡的飲料可以帶來好運氣，像乖乖一樣保你一年好運喔」。
詹惟中進一步舉例，「星『銀』啤酒＝金銀財寶；若想招財，拜虎牌也能咬錢來；拜海尼根零酒精能心誠則靈，確診+0、業績尾數都+0」。最後更再次提醒大家，「中元普渡在採購拜拜供品的同時，多注意些小細節，就多一分好運氣，有拜有保庇！」（編輯：倪浩軒）
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