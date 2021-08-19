YouTuber突宣布「回日本」！哽咽淚謝台灣 離開原因曝光
在台灣路上，總是可以看到來自各個國家的外國人，也許來工作，也許來留學，甚至是婚嫁來台，但也許總有一天，他們都會回到自己的家鄉。近日，日籍YouTuber「Iku老師」就宣佈自己即將要回日本定居，長居台灣12年的他，在影片中也感謝台灣帶給他12年精彩的生活，一度哽咽拭淚，讓粉絲相當不捨。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 12:35:18
Iku老師在最新影片指出「不久前才得知日本家人生病的消息，但因為暫時還不清楚詳細狀況，之後再向大家詳細說明」Iku老師透露，因為礙於女兒現在年紀還小，目前是夫妻共同照顧，「若我單獨回日本照顧家人，留下太太一個人照顧，擔心太太會太辛苦，不是一個理想的狀況」。
「而正好台灣房子的租約也快到了，在得知日本家人生病之後，於是與太太討論，便決定退租台灣的房子，一家人全部搬回日本定居」Iku老師提到「目前除了要整理家中的物品外，也要處理太太的簽證，加上新冠肺炎影響，一家人回到日本後，也必須自主隔離14天」。
談及對於台灣的感情，Iku老師一度激動哽咽落淚，他表示「已經告訴很多廠商這件事情，也很感謝廠商都很願意諒解，我真的很謝謝，台灣給我的12年，真的在這12年發生了很多的事情....不難過！真的也很謝謝台灣的大家，一直支持著我，未來也請多多指教」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「老師的觀念真的好棒，家人永遠要擺第一！一家三口要幸福喔」、「還是會持續關注老師的！加油！我們支持你」、「等你們再來台灣遊玩喔！辛苦了」、「不難過，iku老師的決定很棒的，家人是最重要的，一家人能團聚，向心力強大必能共同面對困難，渡過難關」、「謝謝老師這麼愛台灣，看你哭我也落淚了！加油喔！」、「沒錯，跟家人在一起最重要！相信Iku老師很快能讓我們看到更多有趣的台日資訊，支持你！」（編輯：張嘉哲）