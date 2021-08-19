鯖魚罐頭為何分「黃、紅」兩色？內行曝關鍵理由：難改變
罐頭具一開即食且能久放的特點，其口感美味又百搭，不管是加入清粥或泡麵等都相當適合，而罐頭除了是颱風天必備的儲糧用品，先前在居家防疫期間，也成為民眾瘋搶的美食之一。不過，就有女網友表示，發現蕃茄汁鯖魚罐頭的顏色分為黃跟紅，這就讓她不解有何不同？對此，就有內行人馬上揭開兩者差異。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 12:54:20｜2021-08-19 12:58:03
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出照片，只見畫面中有黃跟紅兩種顏色的罐頭，且各有3入，這就讓她不解詢問「這兩種罐頭，黃色跟紅色口味差在哪裡？？」
問題曝光後，就引來不少網友討論，「我很認真的看了。紅色的魚有張嘴 黃色的魚沒張嘴」、「看喜歡那個顏色就買，我固定買紅色」、「前段跟後段」、「黃色公魚，紅色母魚」、「辣跟不辣」。
然而就有內行人解答指出，「差在顏色」、「只有顏色」、「內容物是一樣的」；事實上，針對「黃、紅」兩色的區別，同榮在官網上曾解釋，兩者在內容物方面包括所使用之原料，配料及調味均相同，但因早期區域銷售關係，在北部只販售紅罐而南部販售黃罐，後因交通發展逐漸便利，南來北往頻率增加，常有南部消費者上北部找不到黃罐，北部民眾下南部買不著紅罐的情況發生。消費者對既定的印象很難去做改變，遂將此二項商品同時上架，讓消費者可以自由選擇購買。（編輯：陳雅雲）