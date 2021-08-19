滷味打開「整片綠」！他笑：差點忘記吃啥 老饕眼睛全亮
台灣小吃琳瑯滿目，其中「滷味」深受不少民眾喜愛，不論是當正餐、宵夜都非常合適。今（19）日就有網友分享，他買了一份綜合滷味，結果回去一打開，竟看到整片「綠綠的」配料，讓他看了相當開心，貼文一出，網友也驚呼「這老闆也太佛心！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 12:54:39
原PO在《爆廢公社二館》表示，午餐叫了一份綜合滷味，沒想到他打開一看，裡面竟是滿滿的蔥花，不但多到快滿出來，甚至連底下的滷味都看不到，讓他忍不住笑說「我已經忘記午餐叫啥了…」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「美味啊！看起來真香」、「羨慕，店家太大方了，都可以拿起來煎蔥蛋吃」、「買蔥花送滷味！」、「太讚了吧，好想吃…」、「這老闆也太佛心！」、「這個蔥花很可以」、「看到滿滿的蔥真興奮」、「對於蔥控，這樣很可以」、「這老闆豪邁呀！好羨慕呀」。
另外，也有不少人指出，現在蔥的價格很貴，認為原PO賺到了，「好大方喔，現在蔥超級貴的」、「蔥好貴，賺到了」、「現在蔥很貴ㄟ」、「現在菜價超高，您賺翻了」、「這份量的蔥可以買一個便當了」，但還是有部分網友不能接受，「對於不敢吃蔥的我來說…太恐怖了，而且還是生蔥」、「這我不行，一定帶回去店家輸贏」。（編輯：許智超）