尷尬了！他騎車進地下道見「一幕」臉綠：要去買得來速？
有網友在17日貼出一台BMW開進麥當勞「超窄得來速」的照片，因駕駛超神的開車技術，引發熱議。對此，就有網友分享，他騎車進地下道時，卻看到一台汽車誤開進來，導致前後兩難、動彈不得，讓他傻眼直呼「是為了要去得來速嗎？」貼文一出也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 14:13:39
原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，只見他騎車要進地下道時，卻看到有台汽車卡在前面，因為這是機車專用的地下道，所以比一般的車道還窄，才導致該台汽車根本無法往前，情況也相當尷尬，讓他忍不住說「你是不是為了北部買得來速在練習？」
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「哈哈哈成功開過去，就可以去買得來速了」、「這個恍神，代價很高喔」、「笑死，得來速還比這個好開」、「扣分，得來速不能使用了，快請教大七」、「我保證接下來棒棒糖是犧牲品」、「頭都洗了，就剃下去吧，不然卡在這裡要怎樣」、「真的不行，撞棉花棒吧」、「直接切中間還比擦旁邊來的快樂」。
另外，也有不少當地人透露，這其實是台南市新營區的地下道，「三不五時就會出現的場景」、「新營日常啊…」、「入口一堆警示牌了，還可以開下去」、「這個地下道我要騎車進去都怕卡住了，他怎麼有勇氣」、「入口都圍成那樣了，還是常常有人不管不顧的硬衝下去」。（編輯：許智超）