手機會竊聽？她聊完股市一看「臉書畫面」愣住 全場秒懂
現代數位社會下，人手一支智慧手機已經是再正常不過的事，無論是通話、上網、行動支付都能一機搞定，不少民眾真的是片刻都離不開手機。不過就有位女網友分享個人親身經驗，直呼「有沒有人覺得手機會竊聽？」讓許多其他網友心有戚戚焉，紛紛留言喊「＋1」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 15:54:38
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，詢問大家「有沒有人覺得手機會竊聽？」接著分享自己的親身遭遇，有次朋友問原PO「都換什麼輪胎？」原PO回答「倍耐力」。朋友則提到自己看過一個輪胎排行榜，發現「南港輪胎」榜上有名，原PO則回覆「我第一次聽到這個輪胎耶」。沒想到2分鐘後一看手機，臉書頁面就出現「南港輪胎」贊助頁面。
不僅如此，原PO更細數類似經驗，和朋友聊天提到熱蠟除毛，臉書頁面立即就會出現各大醫美中心除毛廣告，和朋友剛聊到股市，果然「股市廣告又來了！」讓原PO不禁爆粗口，直呼「覺得有點細思極恐啊！」強調自己真的沒有用手機上網搜尋，只是和朋友口頭上聊到，但臉書廣告還是會立即找上門來。
網友紛紛在底下留言回覆說，「真的！我也一直懷疑手機會竊聽」、「有，絕對有」、「原來不只有我有這樣的感覺」、「這是真的，上次跟一個長輩聊電動車，我們是當面聊天，不誇張，晚上回家滑臉書就出現電動機車的贊助廣告」、「真的會！而且沒有搜尋過就跑出來」。更有網友指出，「手機電腦有語音辨識功能的確會把聊天內容做紀錄，然後在社群平台上投遞廣告給妳」、「語音分析啊，手機廠商已經把你的個資賣給廣告商了」。（編輯：倪浩軒）