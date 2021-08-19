房間沒有冷氣怎麼辦？「降溫秘招」全曝光　整夜都能舒眠

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二、白天盡量避免使用任何會產生熱量的電器，這些設備散發出的熱量會讓房間裡的空氣變溫暖。如果有使用吹風機，試著把它放在涼爽的環境中，這點甚至也適用於3C產品，運作中的電腦、電視和充電的手機都會產生熱量，睡前關掉這些電器，可以讓空氣溫度保持低溫更久。
三、選擇床上用品的材質會有很不同的效果，使用人造纖維等合成材料等製成的床單和毯子，會讓床感覺起來比實際上更為溫暖。而厚重的天然纖維像是法蘭絨或羊毛，也無法讓你保持清涼。尋找使用透氣材料所製成的床上用品像是棉或亞麻布，這些淺色的天然纖維在皮膚上感覺起來會涼爽得多，讓你身體的核心溫度自然下降。
四、涼爽的風扇一開始雖有助於降低房間的溫度，但他會反覆迴圈同樣的空氣，所以很快就會失去降溫效果。如果在風扇前放一碗冰水，便能立即冷卻風扇吹出的空氣，讓你的房間涼爽的空氣，可以一路維持到深夜。
五、人類最容易出汗的部位是前額和臉部，所以如果要讓自己保持涼爽，保持這些部位處於清爽狀態很重要，在睡前可以把冷凍一個小時的毛巾放在額頭上進行冰敷，怕太冰的話也可以直接放著涼爽的布進行濕敷。
六、由於熱空氣會上升，所以如果要避免熱量，可以盡量讓床更靠近地面，如果住在很多層樓的房子裡，試著睡在低層那一樓，甚至是地下室，如果家裡只有一層樓，可以試著把床墊床架上拖下來，放在地板上。
七、規律的運動有助於提高整體睡眠品質，但是如果晚上太晚運動，核心體溫就會處於較高的水準，睡前的核心體溫就很難降下來。呈現大字型姿勢入睡，伸展手臂、腿部和頭，這可以讓空氣在你的身體周圍循環，以降低你的體溫。
八、飲食也很重要，不含脂肪和碳水化合物的大餐，需要身體消耗大量的能量才能夠分解，他們會導致人體排出所謂的「肉汗」，辛辣的食物也容易讓人出汗，把大餐換成魚、沙拉和水果等食物，是個不錯的選擇。爆米花和黑巧克力等食物，則含有助於睡眠的營養物質，不過也是要盡量避免在睡前兩到三個小時吃東西，這樣才能夠讓身體降溫機制處於最佳狀態。另外，脫水會導致體溫上升，因為你的身體會沒有足夠的液體，可以排汗和調節核心溫度，所以睡前記得喝一杯水，並在床邊的小桌子上放一杯水，以維持自己整晚的水分，
九、我們的血管在脈搏點比其他部位都更靠近皮膚，如果需要快速降溫，可以在脈搏點敷冰塊或用濕布冷敷，以快速降低你的體溫。這些脈搏點在你的手腕、脖子、手肘、腳踝和耳朵後面。
沒有冷氣或者不開冷氣時，用上述的這些方法可以使房間維持涼爽的溫度，或是讓自己的體溫降低，以上整理出的九個降溫小妙招，不妨把握住夏天的尾巴嘗試看看，讓晚上就寢時能夠更好入眠。（實習編輯：王麗雯）