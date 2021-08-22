影／業餘與桌球國手的差距　分數竟一度不相上下？

東京奧運剛結束，許多國手都帶著好成績回台灣，其中羽球、桌球、柔道、高爾夫球、競技體操、舉重等…都帶回來不少面獎牌，因此讓奧運在台灣掀起一波運動熱潮，有很多人好奇，業餘運動員如果跟國手比賽運動項目，究竟會有什麼樣的成績？
影像中心/綜合報導
2021-08-22 13:00:00
YouTube頻道「KCCC傑夫」開了一個全新企劃，一般業餘球員和職業選手來一場比賽，成績會有多少的落差？因此這次他邀請了擁有球齡10多年，業餘桌球員「吳品賢」與職業級桌球國手「戴茗葦」來一場桌球賽，這次是戴茗葦是疫情兩個多月後首次碰到球拍，最後的成績究竟會如何，讓人非常期待！ 第一球由業餘球員「吳品賢」發球，沒想到很快就率先獲得一分，兩人的比賽過程一度十分膠著，分數非常接近，第一局結束由桌球國手「戴茗葦」8:11 的成績拿下首勝，第二局桌球國手「戴茗葦」似乎在第一局的暖身下，抓回手感，在強勢攻擊之下，戴茗葦拿下了第二局的勝利，隨後也展開第三局的比賽，國手也不負眾望在最後一局以 4:11 獲得勝利。最終國手與業餘球員的比賽，以 3:0 實證職業水準。
業餘選手「吳品賢」也在賽後表示，與國手打球的感覺，是平時遇不到的高質量，雖然不在同一個等級上，但會讓他回去之後，更精進自己的球技。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：KCCC傑夫
完整影片：https://youtu.be/Zh4P2TK_SWc