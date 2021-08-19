上班突接推銷電話！他婉拒遭嗆「一句」 全場愣：真敢講
接到推銷的電話時，有些人通常會直接掛掉，有些人會選擇接聽，聽看看對方要說什麼，但你有遇過推銷員嗆人嗎？近日，就有網友抱怨，他接到一通貸款的電話，並禮貌地說「正在上班不方便」，想不到對方竟直接開嗆，讓他當場傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 16:17:23
原PO在《爆怨2公社》表示，他接到一通顯示為0906開頭的推銷電話，對方自稱是某銀行的人員，想詢問是否有貸款需求，但因為他正在上班，便禮貌回答「不好意思我在上班中」，結果對方直接嗆「那你不要接電話啊」，讓他瞬間無言。
事後，原PO上網查詢才發現，不少人都有接過類似的電話，且還是同一人打的，因此忍不住抱怨「你們到底哪裡請來的行銷公司？請這種阿桑來打電話」。
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「好嗆XDDDDD」、「這厲害了，真敢講」、「不爭氣的笑了」、「哇…這太嗆了吧」、「我聽到某某貸款都直接掛斷」、「一律掛，不想浪費自己的時間」、「直接掛電話是最快速的方式」、「我都讓對方自己講，然後自己掛斷」、「傻眼，有沒有這麼兇」。
另外，也有不少人分享自身經驗，「真的，我也接過…不知道在兇什麼」、「我還遇過說不需要，直接罵我五字經的」、「我也接過，超兇的」、「我遇過說沒錢，被鼓吹不要租房子，把房租拿去買保險的業務員，哪個傻子會自己流浪街頭只為了買保險」。（編輯：許智超）